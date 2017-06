LIJEPA, SEKSI I PAMETNA, A I DALJE SAMA: Ovo je 8 najčešćih razloga zašto muškarci izbjegavaju idealne žene

Odavno su prošla vremena kada je žena trebala zaštitu muškarca. Moderne su žene čvrste i samopouzdane, točno znaju što žele i neće ulaziti u vezu tek toliko da nisu same.

Brojni su razlozi zašto se netko može osjećati usamljeno. Ali, jeste li primijetili da je velik broj lijepih, privlačnih i uspješnih žena “na čekanju”? Njima je, izgleda, teže pronaći srodnu dušu, iako bi se mislilo kako barem te idealne žene mogu imati koga požele.

Ovo su najčešći razlozi zbog kojih su savršene žene još uvijek same:

Same su sebi dovoljne

Ne mogu si priuštiti gubljenje vremena

Pametne i sofisticirane žene donose odluke vrlo brzo pa, ako im se muškarac ne čini kao materijal za brak, bježe glavom bez obzira. Veze bez budućnosti njih ne zanimaju. Dok su neke u tridesetima već udane, razvedene i s djecom, druge još čekaju i traže pravoga.

Imaju umišljene komplekse

Nažalost, idealne žene su perfekcionistice pa su sklonije nižem samopouzdanju i razvijanju osobnih komlekasa bez temelja. Tako ćete vidjeti punašnu ženu u tajicama s uzorkom leoparda, a vitka cura će se bojati odjenuti minicu.

Možda nisu materijal za brak

Muškarci uglavnom traže ženu koja će se brinuti o njima i kućanstvu, neku koja neće biti u središtu pozornosti gdje god se pojavi. To je isto jedan od razloga zašto su idealne žene dugo same.

Vjerojatno se fokusiraju na svoju samoću

Ako već na prvom spoju djevojka pokazuje kakvu vjenčanicu želi, prepričava svoju viziju savršenog medenog mjeseca i slično, najvjerojatnije će to biti i posljednji spoj. Muškarci se mogu preplašiti takvih izravnih uleta jer im to djeluje kao očajnički potez. Dotične su djevojke preopterećene razmišljanjem o braku, a zapravo se pogrešno fokusiraju na to kako su same.

Njihova ljepota privlači pogrešne

Idealne žene teže nalaze partnera i zato što im se previše nabacuju muškarci s neozbiljnim namjerama, a ozbiljni se boje odbacivanja jer im se takve žene čine nedostižnima.

Možda se samo previše boje

Odbijanjem ili ignoriranjem svih muškaraca koji pokažu interes, mogle bi propustiti priliku upoznati srodnu dušu. Mnoge žene misle da će znati je li on onaj pravi iste sekunde kada ga vide, ali tomu nije tako. Veze su pitanje pokušaja i pogreške i toga se nitko ne bi trebao bojati, piše Bright Side.