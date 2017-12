KAKO SE LJUBITI: Prvi poljubac pokazuje puno više nego što to možda mislite

Poljubac je jedan od najvažnijih pokazatelja dobre veze, ali i dokaz da vam je draga osoba s kojom ste povezani.

Premda zvuči vrlo jednostavno, dobar poljubac nije tako lako izvesti. Trebate paziti na duljinu poljupca, koristite li jezik ili samo usne, kako pomaknuti glavu da ne bude nespretno..

Intimnost poljupca

Od prvih poljubaca do onih u dugom, sretnom braku, zna se da oni pokazuju emocije i iskazuju intimnost između dvije osobe. Znanstvenici su dokazali kako je količina poljubaca koje partneri izmijene u vezi usko vezana s njihovim zadovoljstvom u partnerstvu. Uz to postoji istraživanje psihologa Johna Bohannonna koji je otkrio kako se ljudi u 90% bolje sjećaju detalja vezanih uz romantični poljubac nego seksa.

Poljubac je prvi dokaz odgovara li vam osoba s kojom provodite vrijeme. Svi smo čuli i osjetili ‘leptiriće u trbuhu‘, a njih može izazvati samo prava osoba i dobar poljubac. Osim poljupca, pri odabiru partnera ulogu imaju i mirisi, dodiri i držanje tijela.



Ovo su samo neke od stvari koje se događaju pri prvom poljupcu:

smanjuje se kolesterol

oslobađa se adrenalin

ispuštaju se ‘sretne kemikalije’ iz mozga kao što je dopamin

šire se zjenice

tijelo se ispunjava feromonima

Iako mnogi smatraju da se odlično ljube, ne znaju svi kako se ljubiti. Često se rade greške koje će smetati osobi koju ljubite, a možda ćete ju time i izgubiti. Istraživanja su pokazala kako je čak 59% muškaraca i 66% žena prekinulo veze u kojima se partner ili partnerica nisu dobro ljubili.

Kako se ljubiti pravilno

Mnogi smatraju kako je poljubac važniji ženama nego muškarcima, no to nije uvijek točno. Uz to se vjeruje kako se ljudi različitih horoskopskih znakova drugačije ljube. Smatra se kako su vage najgore što se tiče ljubljenja, dok su apsolutni pobjednici Strijelci. Pronašli smo nekoliko stvari na koje trebate paziti i kako se ljubiti prvi put:

Budite privlačni i uredni – pazite na to da ste lijepo obučeni i uredno počešljani. Higijena usta mora biti besprijekorna – niti vi ne biste htjeli poljubiti nekoga kome smrdi iz usta ili vidite da ima prljave zube. Žene, ne pretjerujte sa šminkom. Ne želite partnera obilježiti svojim ruževima i sjajilima, posebice ne onim ljepljivima. Ako već morate nositi ruž, koristite one vodootporne koji se neće razmrljati. Uz to, zamislite kako će smiješno izgledati kada se partner odmakne od vas nakon romantičnog prvog poljupca, a vi ste puni ruža. Približite se partneru u njegov osobni prostor i lagano mu/njoj dajte do znanja koje su vam namjere Krenite polako, bez jezika i samo nježno dodirnite usne partnera Poljubac bez jezika je sasvim dobar, ali ako već želite koristiti jezik, polako otvorite usta i dajte do znanja koje su vam namjere. Možete početi tako da jezikom lagano prođete po usnama partnera koji će tada prihvatiti igru. Ne pretjerujte i ne gurajte jezik partneru u grlo. Koristite ruke – Zagrlite osobu koju ljubite, oko vrata, struka ili na leđima. Ako ste nespretni u prvim poljupcima, možete rukama primiti lice osobe koju ljubite. Tako ćete lakše kontrolirati svoje i partnerove pokrete. Dakako, to također mora biti jako nježno. Muškarci – žene vole kada im se prolazi kroz kosu, nemojte to zaboraviti. Nemojte zaboraviti disati – u redu je da se povremeno odmaknete, uzmete zraka i pogledate u partnera. Tada će poljubac biti još intimniji. Mijenjajte način ljubljenja. Slobodno pomičite glavu u obje strane, ali polako. Malo koristite jezik, malo samo usne, povremeno lagano gricnite partnerove usne. U redu je ako ste nespretni, smijete se i zbunjeni ste. To sve može ispasti jako simpatično, samo nemojte paničariti. To su upravo trenuci kada trebate biti veseli, tako da nije nikakav problem ako vam se omakne smiješak za vrijeme ljubljenja.

Najčešće greške pri ljubljenju

Nije potrebno nikakvo dodatno znanje za ljubljenje, no ipak bi bilo dobro da neke stvari izbjegavate ili barem pripazite na njih. Nužno je da vam je zadah ugodan te se nemojte libiti reći partneru da vam nije ugodan njegov zadah, posebice ako se radi o pušaču. Pri ljubljenju pokušajte kontrolirati koliko sline lučite. Zato savjetujemo da se povremeno odmaknete i udahnete jer je to odličan trenutak da progutate ostatak sline. Ako vam partner ima aparatić ili nije najspretniji u ljubljenju, pokušajte paziti da se ne sudarate previše. Kako bi to izbjegli odmičite se češće i smirite cijelu situaciju. Što se tiče zatvorenih očiju, da, malo je čudno ako zurite u partnera cijelo vrijeme dok se ljubite. Ako vam se ne sviđa ili vam nešto ne odgovara, odmaknite se i recite partneru.

Opustite se, smirite i samo uživajte u onome što se događa, sada znate sve trikove.