KAKO PREPOZNATI SEKSUALNOG PREDATORA? Psihologinja ukazuje na 8 suptilnih znakova koji ga razotkrivaju

Sve je više optužbi na račun Harveyja Weinsteina za seksualno uznemiravanje. Možda nije loše da saznate obitava li netko takav i u vašoj blizini.

Filmski producent Harvey Weinstein (65) suočio se s više od 30 optužbi za seksualni prijestup, što ga je stajalo karijere, ali i ugleda. Sada nosi etiketu seksualnog predatora.

“Najzanimljivije od svega jest to što se zlostavljani ljudi boje iskočiti iz mase i uperiti prstom u krivca. Seksualni predatori obično uživaju veliku moć i poštovanje zajednice, zbog čega se žrtve boje kako im nitko neće vjerovati”, kaže Leonie Adamson, terapeutkinja specijalizirana za spolno zlostavljanje.

Smatra kako je pravo vrijeme da se ukaže na znakove koji upućuju na seksualnog predatora, kako i vi ne biste upali u njegovu zamku, koja vam može uništiti život.



Na početku je vrlo pažljiv

U početnim fazama odnosa počinitelj će biti vrlo pažljiv. Upućivat će vam mnogo poziva i poruka koji izgledaju sasvim nedužnima. To ne znači da su grabežljivci, ali ako se takva praksa nastavi i pojača, onda su to zabrinjavajući znakovi.

Tako počinitelj počinje graditi proces ovisnosti žrtve. Činit će se kao odgovor na njezine snove, vitez u sjajnom oklopu, i sigurno ih nikad neće povrijediti. Žrtva je zaštićena, voljena, cijenjena i u fokusu grabežljivca. Ovo je početak procesa dotjerivanja. Počinitelj će upotrijebiti žrtvinu odanost i ranjivost protiv nje u kasnijoj fazi.

Koristi se manipulacijama

Element izluđivanja će biti spor, ali pažljivo uveden, pri čemu će grabežljivac ismijati žrtvu pred prijateljima. Kada žrtva izazove predatora (u ranoj fazi), on će lagati, uviti informacije, učiniti da se osjeća kao loša osoba, pretvarat će se da je jako povrijeđen i da ne zaslužuje takav tretman. Uostalom, on joj je bio tako dobar.

Na kraju, emocionalno iscrpljena i pod velikim stresom, žrtva će se povući, prihvatiti da je sve to njezina krivnja i ispričati se. To je dokaz grabežljivcu da je može kontrolirati i manipulirati njome, bez straha da ga ona može izazvati.

Takva praksa postaje normalna

Žrtva sada normalizira ponašanje i osjeća da je možda to zaslužila. Ciklus zlostavljanja je počeo, medeni mjesec je završen, neugodan osjećaj da nešto nije u redu sada je jasniji, a “eksplozija” u kojoj predator stupa na snagu postaje stvarnost.

Ovaj obrazac započinje emocionalnim i psihičkim zlostavljanjem te konačno uključuje seksualno zlostavljanje, piše Healthista.

Glumi žrtvu

Postoji pravi osjećaj grandioznog ponašanja povezanog s ovakvom vrstom čovjeka. On nikada ne preuzima odgovornost i uvijek igra žrtvu. Ova vrsta hladne ravnodušnosti vrlo je slična narcizmu, ali, opet, nisu svi narcisi seksualni grabežljivci. Predator će koristiti prisilnu kontrolu kako bi žrtva zaigrala smrtonosnu igru mačke i miša – uvijek će je kriviti za sve što pođe krivo.

Ako mu se suprotstavi, on će je degradirati na način na koji on osjeća potrebu da joj očita lekciju. Žene koje su iskusile seksualno zlostavljanje kao djeca, možda su podložnije ovoj vrsti dotjerivanja i zbog toga će biti ponovno traumatizirane.

Ismijava

Seksualni grabežljivac neće razmatrati žrtvine misli i osjećaje, umjesto toga će se usredotočiti na sebe. Upućivat će joj seksualne komentare i kritizirati njezinu izvedbu, ističući njezine nesigurnosti koje će kasnije koristili kao mamac.

Njegova potreba za znanjem svakog detalja o žrtvinim prošlim iskustvima također je pokazatelj. Grabežljivac je tada može ismijavati služeči se ponižavajućim rječnikom koji žrtvu vrijeđa i omalovažava.

Pomiče njezine seksualne granice

On neće imati poštovanja za zdrave granice, uvijek će nametati zadatke koji žrtvi nisu ugodni. Dobit će ogroman vjetar u leđa i vjerojatno će biti napadan u svom pristupu, bez obzira na žrtvin strah i tjeskobu.

Mogao bi uputiti prijedlog o rizičnom seksualnom ponašanju, u kojem žrtva sudjeluje u orgijama dok predator gleda. Zatim će to koristiti za kasnije ucjenjivanje, a to je početak okrutnog aspekta ponašanja, gdje će se žrtva osjećati potpuno poniženom i zarobljenom u vezi.

Uništava joj samopozdanje

Svako malo će uvjeravati žrtvu da je takvo ponašanje u redu i da je on voli. Pokušat će normalizirati njezinu nevolju i reći joj da je to učinila prije i opet će. Sada ljudi znaju da je promiskuitetna i može biti sretna što on ostaje s njom.

Sve to uništava njezino samopouzdanje, što će je u konačnici oslabiti. Preopterećena i usamljena, žrtva više nema s kime razgovarati, a on će je izolirati od prijatelja koji bi joj mogli pomoći. Oni su mu prijetnja, mogli bi vidjeli iza njegove maske i utjecati na nju. Dakle, morali su biti iskorijenjeni prije ili kasnije.

Suptilno se hvali svojim postignućima

Konačno, seksualni grabežljivac će se hvaliti svojim prijašnjim osvajanjima i učiniti da se žrtva osjeća manjom od makova zrna dok opisuje svoje druge odnose. Znajući da time žrtvi uzrokuje stres, sada treba reakciju na svoju igru jer mu je to gorivo za ego.

On nema pojma o tome što je prikladno, a što ne ako nije na bilo koji način neugodan. Pred svijetom će biti potpuno drugi čovjek i negirati sve što žrtva eventualno kaže o njemu, osiguravajući tako da njegov utjecaj i maska ostanu neoskvrnjeni.