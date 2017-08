JESTE LI BOLJI ILI LOŠIJI? Evo koliko Europljani u prosjeku imaju seksualnih partnera i koji bi bio idealan broj

Ako ste se ikad pitali kako stojite u odnosu na prosjek po pitanju seksualnih partnera, evo odgovora. Na 2000 ljudi u SAD-u i zapadnoj Europi provedena je anketa upravo na tu temu.

Pokazalo se da su mušakarci u prosjeku, tijekom svog života, imali 6 seksualnih partnera, a žene njih 7, pokazala je Superdrugova anketa.

Evo kako to izgleda u Europi.





Anketa je pokazala i kako žene koje su imali 14 ili više partnera, muškarci smatraju promiskuitetnima, dok žena ‘praštaju’ jednog partnera više, odnosno promiskuitetnim smatraju onog muškarca koji je imao 15 ili više partnerica.

I muškarci i žene su se složili da je idealan ukupni broj seksualnih partnera – 7. To je neki prosječan broj, no on se uvelike razlikuje od države do države. Tako, primjerice, Francuzi smatraju kako je idealan broj partnera 10, a Nizozemci – 6.

Čak 30 posto ispitanika reklo je da bi zbog prevelikog broja partnera druge osobe bili spremni prekinuti vezu.