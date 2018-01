JE LI VAŠA ŽELJA ZA SEKSOM NORMALNA? Riješite test i saznajte koliki vam je libido, ali i kako to utječe na vaš život

Rezultat ne samo da će vas podsjetiti na ono čega ste vjerojatno i sami svjesni, već će vam i pomoći dokučiti uzrok, ali i ponuditi rješenje.

Bilo da želite seks svaku noć ili vam je dovoljno jednom godišnje, svatko ima drugačije razine libida. Ako se pitate jesu li vaše normalne i kolike su zapravo, sada to možete vrlo jednostavno saznati uz pomoć testa koji je sastavio Balance Magazine. Nadopunite sljedeće rečenice i suočite se sa svojom istinom.

Test libida

Za mene je idealno seksati se…

A) svaki dan

B) nekoliko puta tjedno

C) svaki ili svaki drugi tjedan

D) jednom mjesečno ili rjeđe

Kad sam pod stresom, moj libido…

A) ne mijenja se značajno

B) varira, ali se i dalje mogu napaliti

C) radi na mnogo nižoj razini

D) potpuno nestane

Moje zdravstveno stanje…

A) u dobroj sam tjelesnoj i mentalnoj formi

B) u redu je, ali uzimam neke lijekove

C) loša prehrana i neaktivan životni stil troše mi zalihe energije

D) bolujem od ozbiljne bolesti

Moj odnos s partnerom…

A) super je na svim područjima

B) mogao bi biti bolji kad bi se popravila komunikacija

C) malo je zahladio u posljednje vrijeme

D) ne ide na ruku nijednom od nas

Što se tiče moga tijela…

A) zadovoljan sam svime što mogu

B) osjećam se ugodno u njemu

C) nedostaje mi mladost

D) ne osjećam povezanost s njime

Što se tiče mojih seksualnih fantazija…

A) imam ih mnogo i želim ih isprobati s partnerom

B) ovisi – kad sam pod stresom, mašta mi najviše pati

C) nemam dovoljno vremena za njih – život je sam po sebi dovoljno kompliciran

D) istražujem ih isključivo nasamo

Orgazmi…

A) lako ih postižem i uživam u tome

B) treba mi neko vrijeme da ih postignem

C) meni nisu važni za dobar seks

D) što je to orgazam?

Moja prehrana…

A) dobro je uravnotežena i uključuje voće, povrće, orašaste plodove i sjemenke

B) zdrava je, ali uključuje previše alkohola

C) nedostaje joj više svježih namirnica

D) nije baš zdrava

Rezultati

Najviše odgovora A: Čestitamo! Vi prirodno imate ono što reklame, pornići i glazbeni spotovi promiču kao poželjno. Biti u odličnoj tjelesnoj i mentalnoj formi najbolje je što treba za visok libido. Nemate hormonskih ni kemijskih blokada i upoznati ste s onim što vas uzbuđuje.

Savjet: Cijenite svoj snažan libido dok ga imate, ali i prihvatite činjenicu da će on opadati kako starite.

Najviše odgovora B: Vaša seksualna energija varira, čemu je najčešći uzrok kemijska ili hormonska neravnoteža. Poznato je da alkohol i droga pogubno djeluju na libido, ali isti učinak imaju i neki lijekovi, poput antidepresiva i kontracepcijskih pilula. Ako problem nije u lijekovima, onda je vjerojatno u komunikaciji. Ako vaš seksualni život ima veze s razmiricama oko novca ili djece, nešto se pod hitno mora promijeniti.

Savjet: Zagrlite partnera kad vidite da će uslijediti svađa. Iako vam to nije na pameti, budite u zagrljaju pola minute i smirit ćete se dovoljno da možete mirno razgovarati bez povišenih tonova.

Najviše odgovora C: Žudnja – možete se sjetiti kakav je to osjećaj, ali u posljednje vas vrijeme jednostavno više okupiraju druge stvari. Normalno je u svakoj vezi da žudnja dođe i ode, ali to ne bi smjelo postati trajno. U životu punom obveza, morate pronaći vrijeme za intimnost. Pokušajte se iznova povezati sa svojim tijelom. Mirisna kupka, erotična priča ili film mogli bi pomoći da se opustite.

Savjet: Posjetite neki seks shop zajedno s partnerom i kupite vibrator ili drugo seksualno pomagalo. Želja za isprobavanjem nove igračke zapalit će vatru između vas.

Najviše odgovora D: Ako vam je libido jako nizak ili ga uopće nema, vjerojatno se nosite s nekom bolešću ili vaš odnos s partnerom ne funkcionira. Dobra je vijest da to ne mora trajati zauvijek. Problem je jedino u tome kako ponovno pristupiti partneru na seksualan način nakon toliko vremena. Stručnjaci savjetuju da probate s masažom za početak.

Savjet: Šaljite poruke partneru tijekom dana da vidi kako mislite na njega. Isplanirajte večer tako da bi moglo doći do seksa, ali ne nužno.