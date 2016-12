IZNENAĐUJUĆA I STROGA PRAVILA: Ovako se udvaralo u 1950-ima

Director Billy Wilder and Marilyn shoot the iconic subway scene in The Seven Year Itch in September 1954. #marilyn #marilynmonroe #monroe #mm #normajeane #normajeanebaker #marilynettes #marilynette #oldhollywood #classichollywood #vintage #1954 #1950s #50s #fifties #beautiful #angel #princess #blondebombshell #actress #perfect #queen

A photo posted by alwaysmarilynmonroe 💋 (@alwaysmarilynmonroe) on Dec 27, 2015 at 9:41am PST