IZLAZI S MUŠKARCIMA I TAKO ZARAĐUJE VELIKI NOVAC, ALI TVRDI: ‘Mom dečku to ne smeta, ne seksam se s tim ljudima!’

Jedna je glazbenica pronašla originalan način da dođe do dobre zarade – počela je profesionalno izlaziti na spojeve.

Marcia Favre (33) iz New Yorka izlazi na spojeve sa starijim, bogatim muškarcima u zamjenu za gotovinu i do sada je zaradila nekih 9.000 dolara (62.000 kuna).

Zaradi od jedne do dvije tisuće kuna po izlasku, a na jednom posebno financijski isplativom spoju Marcia je zaradila 10.000 kuna, i to samo za 30-minutno piće u baru.

Treba vam brza i laka zarada?

“Totalno preporučujem ovo svakome”, kaže Marcia. “Treba vam 1.000 kuna? Evo vam ih! Stvarno je tako jednostavno.”

Uz sve to, Marcija je u desetogodišnjoj vezi sa svojim partnerom Josephom Kingom (40).

“Kada sam mu prvi put rekla, kao da se nasmijao ‘Ti to ozbiljno? Ljudi ti plaćaju da s njima nešto popiješ ili odeš na večeru?’, a ja sam odgovorila ‘Da, stvarno to rade”, a on se nasmijao”, kaže Marcia.

Dečko ju podržava

Joseph, koji je isto glazbenik, podržava Marcijin dodatni izvor zarade, između ostaloga i zato što i on dobiva besplatnu hranu i piće od dog dodatnog prihoda.

“Bilo je puno raznih stvari koje sam i ja radio kao glazbenik u New Yorku kako bi nešto i zaradio. Moraš biti kreativan, znaš”, kaže Joseph.

“I tako sam shvatio da ona odlazi na piće s muškarcima koji su joj spremni platiti za to, pa sada ima novca da izvede i mene na cugu. Tako da je to meni totalno OK.”

Ne podnosi one s kojima izlazi

Joseph se ne mora brinuti o tome da će se Marcia posebno zainteresirati za nekog od muškaraca s kojima izlazi, jer i ona sama priznaje kako se nekada mora prisiliti da joj se svide oni s kojima ide na piće, a kamoli da će prema njima razviti neke jače osjećaje.

“Uopće nemam poštovanja za ljude koji bi platili da izađem s njima. Totalno se ne bih mogla zaljubiti u nekoga takvoga. Nikada”, tvrdi ona.

Osim što joj plaćaju za njeno društvo, Marcia je dobila i koncertne backstage ulaznice, avionske karte i dodatne bonuse u gotovini od nekih redovitijih mušterija.

“Jednom sam bila u Los Angelesu i nazvala sam jednog od mojih ‘prijatelja’ i rekla ‘Hej, treba mi nešto novca za kupovinu’. Pa mi je poslao 7.000 kuna.”

Što kraći spojevi

Unatoč svim tim dodatnim poklonima Marcia ima strogu politiku ‘bez seksa’. U stvari, cilj joj je provesti što manje vremana s ljudima koji joj plaćaju.”Mislim da je escort više nešto kao da cura bude vani s nekim, nešto poput ukrasa za pod ruku. To je nešto što me uopće ne zanima”, objašnjava Marcia.

“Neki muškarci žele i večeru samnom ali nisam zainteresirana jer ne želim trošiti svoje vrijeme s njima. Zato pokušavam organizirati brze susrete u barovima – čaša ili dvije šampanca ili viskija, i onda odjurim van. Pokušavam požuriti taj ‘intervju’ tako da ne moram ostati predugo. Imam osjećaj kao da se radi o intervjuu, pa zato to tako i zovem.”

“Nikada mi nisu ponudili seks. Nikada. Nikada im ne dopustim da se osjećaju ugodno samnom. Najnemoralnija ponuda bila je kada mi je jedan ponudio vikend u Vegasu. Rekla sam nema šanse!”

Kontakti preko interneta

Pjevačica i autorica tekstova dogovara svoje spojeve preko whatsyourprice.com, web stranice za spajanje bogatih muškaraca i lijepih, tipično mlađih žena gdje muškarci kažu koliko su spremni platiti za spoj.

“Bila sam i prije na stranici za spojeve i puno mi je ljudi pisalo pa sam pomislila da bi na tome mogla i zaraditi, a onda sam vidjela whatsyourprice”, kaže Marcia. “Uobičajeno se nalazim sa starijim muškarcima, starijim, bogatim muškarcima sa sijedom kosom i staračkim izgledom.”

Unatoč tome što ju podržava, upitan bi li htio da Marcia prestane sa profesionalnim izlaženjem na spojeve, Joseph je bio neodlučan.

“Ne bih ju tražio da prestane. U redu je. To ne stvara nikakvih problema između nas. Ona dosta zarađuje radeći to. Što ona više pića popije s tim muškarcima koji joj plačaju, to ja idem na bolje večere”, kaže Marcijin dečko.

“Mislim, da li bih radije da to ona ne radi? Naravno! Želio bih da smo oboje bogati i nezavisni i da letimo širom svijeta i odmaramo se umjesto da radimo što moramo raditi za novac, ali znate i sami kako je.”

Trenutačno Marcia ne može zamisliti lakši i unosniji način zarade novca, a čak je uvjerila i svoju majku da se radi o sjajnoj ideji “Rekla je ‘Zašto ne?,” te ju iz sveg srca preporučuje i drugima.