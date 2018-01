IZGUBIO VJENČANI PRSTEN U OCEANU, 10 GODINA POSLIJE – ŠOK: Nije mogao vjerovati kod koga je bio cijelo vrijeme

Žena je ispričala kako je njezin suprug napokon pronašao izgubljeni vjenčani prsten, i to punih deset godina nakon što ga je izgubio roneći u oceanu.

Alana McMillan (33) i njezin suprug Russell (39) bili su na medenom mjesecu u Fidžiju kada je njegov prsten nestao bez traga samo četiri dana nakon vjenčanja 2008. godine. Poslije uzaludnog pretraživanja oceana uzduž i poprijeko, novopečeni su se supružnici iz Queenslanda pomirili s time kako prsten više nikad neće vidjeti. Međutim, desetljeće kasnije, neformalni razgovor između Russela i njegova radnog kolege Willa Clothiera naslutio je da možda ipak postoji nada.

‘Biti u braku nije kako ti svi uvijek govore. Zapravo je još i puno bolje’



Nije vjerovao da je riječ o istom prstenu

“Prije otprilike dva tjedna, moj je suprug bio na pivu s kolegom i u razgovoru su zaključili kako su obojica odsjela na istom mjestu u Fidžiju. Russel je spomenuo kako je ondje izgubio vjenčani prsten prije 10 godina, a Will se nadovezao da je na tom istom mjestu pronašao prsten, ali prije osam, dakle dvije godine poslije. Will se sjeća da je prsten bio prekriven muljem i dao ga je roditeljima da ga čuvaju. Ali Russell nije mislio kako je riječ o njegovu jer je to ipak bilo s odmakom od dvije godine”, priča Alana.

Više ga ne može skinuti

Dva dana poslije, kolega je pokupio prsten kod roditelja i pokazao ga Russelu. I zaista, bio je to njegov izgubljeni prsten. “Cijela je priča nevjerojatna. Još uvijek ne mogu vjerovati. Ali smiješno je to što sam suprugu ponovno stavila prsten, ali sad ga više ne može skinuti. Malo je oronuo, detalji na njemu izgledaju staro, ali to je normalno, s obzirom na to koliko je vremena proveo u oceanu”, rekla je Alana Daily Mailu. Par ove godine slavi 10. godišnjicu braka te planiraju otputovati na “mjesto zločina”. Ovoga će puta, vjerujemo, dobro čuvati prstenje.