ŽENE KOJE DIJELE MUŽEVE: ‘Radije imamo dio dobrog muškarca, nego cijelog koji ništa ne vrijedi’

Catrina Foster ima samo jednu riječ kojom opisuje rane godine svoga braka – ‘”Bajka”, kaže 37-godišnjakinja s osmjehom. “Bili smo toliko potpuno zaljubljeni da je izgledalo nemoguće da će postati još bolje. Ali je.”

Razlog njene dodatne sreće mogao bi mnoge iznenaditi. Jer dok je bračni par bio blagoslovljen djecom, ono što je stvarno 'obogatilo' njihovu vezu, kako kaže Catrina, bio je dolazak još jedne žene.

Uzeo i drugu na prijedlog prve

Nakon pet godina braka njen je suprug Enoch uzeo još jednu ženu – Lillian, zgodnu brinetu sedam godina mlađu od Catrine. A to mu je upravo Catrina sugerirala.



“Djelovala je kao da baš paše”, kaže Catrina. “Bilo je nešto posebno u vezi nje.”

Većini žena, jasno, uvođenje još jedne žene u bračni dom bilo bi nezamislivo. Ali ne i stanovnicima Rockland Rancha, malene zajednice u istočnoj pustinji Utaha, u zapadnom dijelu SAD-a.

Većina obitelji u Rockland Ranchu su u poligamnim, doduše oni preferiraju izraz ‘pluralnim’, brakovima, te većina muškaraca ima barem dvije supruge i nevjerojatan broj djece.

Stanovnici su fundamentalistički mormoni koji vjeruju kako je poligamija način reflektiranja božje ljubavi za sve ljude.

Dodatne supruge samo ojačaju vezu

A ono što najviše iznenađuje, s obzirom da kada se spomene poligamija obično se pomisli na skromno obučene i poslušne žene, te ‘sestre supruge’ ne samo da djeluju potpuno moderno i karizmatično već inzistiraju kako je ovo neuobičajeno prihvćanje i drugih žena u njihove brakove iste samo ojačalo.

“Ta je odluka iskreno samo ojačala moju vezu”, inzistira Catrina, prekrasna plavuša. “Kada uložite svoju energiju u nešto što ne dolazi prirodno, te prestanete razmišljati samo o sebi, možete natrag dobiti nešto prekrasno.”

“Mi nismo tihe, pokorne žene”, dodaje Suzy Morrison (36), brineta i prva od tri supruge lokalnog poštara Abela Morrisona. “Mi živimo normalnim životom, imamo mobitele, jedemo pizzu, stalo nam je do našeg izgleda. Da, poslije posla se vraćamo kući mužu i ostalim suprugama, ali to radimo jer smo same tako izabrale, ne zato što nam je to netko naredio.”

Iako je Rockland Ranch dosta izolirano mjesto, njegovi stanovnici žive modernim životom. Imaju bazen, u dvorištima s u trampolini, a svakodnevnim životom vlada uobičajeni kaotični rasopred obiteljskog života, od posjeta zubaru i satovima klavira do pregovora tko će gledati televiziju.

Naizmjenične trudnoće

Catrina i Enoch žive u ogromnoj kući zajedno s Enochovom drugom ženom Lillian (30) i 19 djece, od kojih je Cartrina rodila 11 a Lillian, koja je trenutno opet trudna, osmero.

Catrina kaže kako najčešće zatrudne jedna po jedna. Isto tako naizmjence pomažu Enochu s njegovim dostavnim poslom.

“Djeca nas sve smatraju majkama. Mi ne radimo razlike”, kaže Catrina. “Jedna mama radi dok druga ostaje doma, ovisno koja je zadnja rodila. Ovaj sistem jako dobro radi.”

Enoch isto tako naizmjence spava sa svojim suprugama.

Želi dijeliti ono što je dobro

Sama pomisao kako njen suprug živi bračni život u potpunosti s drugom ženom u drugom dijelu njihove kuće bila bi preteška većini žena. No ne i Cartrini.

Iako sama nije odrasla u pluralnom braku, čak niti kao mormonka, nakon što se udala za svoju srednjoškolsku ljubav Enocha kada joj je bilo 17, kaže kako ju je ta pomisao sve više privlačila.

“Iskreno o tome prvo niti nismo raspravljali, iako je Enoch odgojen u pluralnom braku. Njegov je stav bio kako je otvoren za ideju ali da to mora biti nešto što ću ja odabrati. I kako su godine prolazile sama pomisao na tako nešto postajala mi je sve bliža.”

“Nije to nikakva religiozna stvar već nešto u mome srcu. Sjećam se da sam razmišljala kako na svijetu nema toliko puno sjajnih muškaraca te kako sam željela da još netko podijeli ovog muškarca koji ima toliko ljubavi za ponuditi. I željela sam biti dio nečega većega.”

Predložila novu suprugu

I tako prije 12 godina, kada joj je bilo 25 i već je imala četvero djece, Catrina je predložila kako bi Lillian, obiteljska prijateljica, mogla postati supruga broj dva.

“Ona i njena braća dolazili su za vikend kampirati i ja sam jednostavno osjećala povezanost s njom”, prisjeća se Catrina. “Tog sam vikenda prišla Enochu i rekla ‘Ima nešto posebno u vezi one djevojke’, i tako smo krenuli.”

Lillian, kojoj je onda bilo 18, priznaje kako je bila spremna za drugačiji način života. “Kao mlada sam jako tulumarila. Počela sam piti s 11, ali s 14 sam već znala da nisam sretna te sam tražila drugačiji način života. A kada su mi prišli Catarina i Enoch jednostavno sam osjetila kako se nalazim tamo gdje sam željela biti, gdje sam željela započeti svoju obitelj.”

Catrina priznaje kako je bilo “ljubomornih trenutaka”, no kako su oni bili kratki i brzo prolazili. “Pomogli su nam da se fokusiramo na veću sliku. I u stvari, rad na tome da se riješite tih sebičnih misli u svome životu stvarno je sjajno iskustvo.”

Ponekad je stvarno bolno

Sjajno, možda, ali ne uvijek lagano, priznaje Lillian. Enoch se upravo udvara trećoj perspektivnoj supruzi, zgodnoj 25-godišnjoj dadilji Lydiji.

Iako dolazak nove supruge mora biti kolektivna odluka, što znači da se sve supruge, kao i djeca moraju složiti s time, Lillian priznaje kako joj nije bilo lako promatrati svojega muža kako se zaljubljuje u drugu ženu, posebno onu kaja je, po Lillianinim riječima “mlada i prekrasna”, s figurom još neiskarenom trudnoćom i porodom.

“Netko vam može po cijeli dan objašnjavati koliko je bolno roditi bebu bez epiduralne, ali dok sami to ne iskusite ne možete stvarno znati kakav je to osjećaj. A upravo sam se tako osjećala s Lydiom”, kaže Lillian.

“Neću lagati, postoje trenutci kada je stvarno bolno, ali to je i jedan od razloga zašto sam izabrala ovakav život. Pruža mi mogućnost da nadvladam svoja vlastite male demone i postanem bolja osoba.”

Odgojena u pluralnoj obitelji

Isti takav osjećaj dijeli i Suzy Morrison, majka šestero od 12 djece Abela Morrisona, koja su dobi od tri do 15.

I sama odrasla u pluralnom braku, Suzy je od početka bila uvjerena da želi baš takav život i za sebe. I bila je toliko uvjerena da je upravo ona ta koja je uvjeravala Abela još od samog početka njihove veze da bi i oni trebali imati upravo takvu obitelj.

“Znala sam što želim. I nisam željela ozbiljnu vezu s nekime tko ne bi želio isto to”, kaže Suzy. “Jednostavno mi je to djelovalo kao ono pravo, takvi ciljevi i principi.”

“Radi se nešto za viši cilj – morate se ponašati na način koji je dobar za cijelu obitelj kako bi bio uspješan.”

Par je vrlo rano prihvatio pluralni brak. Suzy je bila 21 godina kada se udala, a već godinu i pol kasnije, nakon što je rodila svoje prvo dijete, odlučila je kako je vrijeme da pruže dobrodošlicu još jednoj supruzi. I tako je Beth postala druga gospođa Morrison.

I poput Catrine, Suzy je bila ta koja je sve dogovorila. “Poznavala sam Beth još od srednje škole i znala sam da joj se sviđao Abe i prije nego što sam ja bila s njime, pa sam krenula od toga”, prisjeća se.

Beth (37), iako je i sama odrasla u pluralnoj obitelji, priznaje kako u početku nije planirala postati ‘sestra supruga’.

“Upravo sam bila prekinula vezu s čovjekom za kojeg sam se mislila udati te sam se planirala preseliti u neku drugu državu kada me je Abe nazvao i pozvao na večeru”, kaže. “Pa, pretpostavljam da je to bilo to.”

Ljubomora

Sada je majka četiri djevojčice starosti od četiri do 12 godina, ali priznaje kako nije bilo lako proći četiri mjeseca izlaženja s Abelom pod budnom paskom Suzy. “Teško je upoznati nekoga kada u stvari morate upoznati dvoje ljudi.”

“Često smo izlazili u troje”, slaže se Suzy. “Za Beth je to bilo dosta teško.”

Povremeno bi na površinu izbile i sitne ljubomore.

“Svi smo mi sposobni za tako što”, priznaje Suzy. “bude nekad da se možda nešto posebno dogodi nekoj od drugih cura i ti si na trenutak ljubomorna. Ali naučiš se kda se ne možeš fokusirati na to.”

Dolazak Marine (27) prije tri godine, supruge broj tri i deset godina mlađe od obje svoje predhodnice, bio je pomalo težak za obje žene.

Bujna plavuša sada je majka devetomjesečne bebe i dvogodišnje djevojčice, ali nije lagano ‘upala’ u postojeću obiteljsku dinamiku.

“Bilo je teško”, kaže Beth. “Bila sam trudna kada je nih dvoje izlazilo, a moja je beba bila samo par mjeseci stara kada su se vjenčali, tako da se naravno osjećate pomalo zamijenjeno. Isto tako onda sam shvatila koliko je sigurno bilo teško za Suzy kada sam ja ušla u vezu.”

Marina to drugačije opisuje. “Bilo je katastrofalno”, otoreno priznaje. “Prva je godina bila pakao za sve nas.”

“Moj svadbeni dan bio je sav u dijamantima i dugama, a zatim, nakon što se ustalio stvarni život, pomislilasam, ‘Što sam to ulčinila?'”

Bilo joj je teško između ostaloga i zato što su svi smatrali kako bi bilo logično da, kako je ubrzo postala trudna sa svojim prvim djetetom, upravo Marina trebala postati, barem privremeno, majka koja ostaje doma i brine se za svu djecu, što bi omogućilo Beth da radi u lokalnoj banci i Suzy da nastavi svoj trening za medicinsku sestru.

Često vezana za kuhinju, Marina priznaje kako je imala sumnje. “Jedna od stvari o kojima sam se brinula bila je da li me Abel voli koliko voli i druge.”

Ni muškarcu nije lako

Neki ljudi jasno misle kako ovakav oblik obitelji omogućuje muškarcu da se opusti i samo uživa. Ali Catrina prasne u smijeh na sam spomen nečega takvoga.

“U stvari, potpuno je suprotno”, kaže. “Mislim da puno ljudi misli kako je sve u seksu -‘Blago njemu, može se seksati sa svim tim ženama!’ No to može i svaki muškarac koji nije u vezi.

“Vjerujte mi, seks jako malo sudjeluje u svemu tome. Možete li zamisliti da se svakodnevno morate suočavati s komplikacijama i emocijama ne jedne, već dvije ili čak tri žene? To od muškarca zahtijeva veliku požrtvovnost i napor.”

“Muškarci koji ovako žive daju puno toga od sebe. Enoch je predan svim svojim vezama, svojoj djeci i izgradnji ove obitelji.”

Unatoč svemu tome, odluka da se postane ‘sestra supruga’ izbor je koji je mnogima i dalje teško razumljiv.

“Znam da neki ljudi misle kako je ovo ludo”, dodaje Lillian. “No sve što ja mogu reći je da sam jako zadovoljna sa svojim životom. Na kraju, radije bih imala dio stvarno dobrog muškarca nego cijelog koji ništa ne vrijedi.”