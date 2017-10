IGRICE ZA DVOJE: U krevetu, vodi, autu… Vrijeme je da isprobate nešto novo i začinite svoj ljubavni život

Ponekad ljubavni i seksualni život mogu doći do različitih faza, a ona najgora od njih je dosada u krevetu.

Nemojte dopustiti da vas manjak kreativnosti i inovativnosti zaustavi ili utječe na kvalitetu vaše veze. Iako to mnogi parovi možda ne žele priznati, dobar, kvalitetan i čest seksualni život izrazito će utjecati na vašu cjelokupnu vezu. Ne, to ne znači da trebate samo tako voditi ljubav jer “se to tako radi”, već je potrebno da uživate u tom činu i da partnera ili partnericu želite zadovoljiti na jednak način. Kroz seks možda uspijete pokazati sve svoje osjećaje dodirima, a to je sigurno jako dobro za kvalitetnu vezu.

Vratite zabavu u vaš seksualni život zanimljivim igricama za dvoje u krevetu, kuhinji, u autu…

Povez na očima

Jedna od najstarijih intrigantnih igrica za dvoje je stavljanje poveza na oči i preuzimanje kontrole od jednog partnera. Za ovo vam je potreban samo šal ili kravata koju ćete zavezati oko očiju. Odvedite tako partnera koji ne vidi kuda ide u krevet, a tamo ga počnite izazivati. Ako želite možete mu zavezati šal oko ruku kako bi mu onemogućili da vas ometa, ali i da se vi potpuno prepustite. Zadirkujte ga, dajte mu da povremeno dodirne dio vašeg tijela rukama. Skidajte ga polako i izazivajte svakim korakom. Vi ste ti koji će odrediti pravila, a ono što radite temeljite na reakcijama partnera. Kada za vrijeme ovakvih situacija nemate mogućnost vida, ostala osjetljiva dodatno su izražena što čini iskustvo još bolje.



Tantrički seks

Jedan od drevnih načina novog povezivanja s partnerom je tantrički seks. Cilj tantre je da se osnaži odnos između vas i partnera i to (bar u početku) bez penetracije. Tantra će pomoći da dođete do posebnog seksualnog iskustva bez ikakvog grča misleći o tome kako morate ispuniti neki cilj. Ovim pozama i zajedničkim radom vratit ćete seksualnu intimnost i produžiti seksualne užitke. Osim toga povezat ćete se s partnerom i na posebnoj psihološkoj razini. Svi koraci upućuju na potpuno opuštanje i dodatno, novo upoznavanje partnera. Postoje uobičajene poze koje možete isprobati, a sve o njima možete pronaći ovdje.

Vremenska bomba

Ovo je jedna jako jednostavna, ali jako napaljujuća igrica za dvoje. Sjetite se samo kako ste uzbuđeni bili kada ste bili mlađi i kada niste imali dovoljno vremena ili prostora za voditi ljubav sa svojim partnerom. Ta iskustva bila su vrlo uzbudljiva jer niste znali hoće li vas možda netko uhvatiti u činu. Kako bi takvo uzbuđenje postigli s partnerom sada, odredite vrijeme. Neka bude 10 ili 20 minuta. U to vrijeme se dodirujte, mazite, ljubite i radite sve osim penetracije. Odgađajte penetraciju sve dok za to ne dođe vrijeme. Postat ćete jako kreativni i izrazito uzbuđeni.

Seks u vodi

Kako bi začinili svoj seksualni život igricama za dvoje, pokušajte ga prebaciti u neku prostoriju u kojoj još niste bili. Ako su ljetni mjeseci, more je uvijek dobra lokacija za ovakve ekshibicije. Budite jedino oprezni oko toga da morate osigurati dodatnu vlažnost. Ako vam je previše nespretno voditi ljubav u tušu ili kadi, tamo možete odraditi barem predigru. Novi prostor i možda nove poze pomoći će stvaranju novog uzbuđenja. Seks ne mora nužno biti u vodi, možete se okušati i u drugim prostorijama u kući.

Igrica kazne i nagrade

Kako bi malo začinili stvari u spavaćoj sobi, pokušajte igrati igricu za dvoje u kojoj je jedan od partnera učinio nešto loše i treba ga kazniti. Sjetite se samo koliko je seks bolji nakon svađe, ovo će potaknuti sličan osjećaj. Iznenadite partnera ako želite. Recite mu kako ste napravili nešto loše tog dana i kleknite na krevet. Dogovorite se oko toga da vas smije malo povući za kosu, ili vi njega, također i udariti po stražnjici. Na ovaj način ćete osjetiti živahnost i druge zanimljive osjećaje. Ovo je odlična prilika za korištenje vibratora.

Senzualna masaža

Strujanje krvi tijelom prije seksa možete potaknuti senzualnom masažom. Nabavite eterična ulja i uredite cijelu prostoriju tako da ima posebnu atmosferu. Dogovorite se s partnerom da se međusobno masirate u navratima. Masaža neka bude uz ulja za masiranje, dobar primjer je kokosovo ulje ili ulje od lavande. Budite nježni i senzualni, a onda malo grublji i snažniji. Savjet plus za muškarce je da isprobaju masažu vagine kod svojih partnerica, bit će vam izrazito zahvalna.