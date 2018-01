DJEVOJKA IZ STROGE KRŠĆANSKE OBITELJI: ‘Htjela sam čekati brak, ali dečko me prevario… Sad prodajem svoju nevinost’

Djevojka, odgojena u strogoj kršćanskoj obitelji i poslana u žensku školu, sada prodaje svoje djevičanstvo za visoku cijenu.

Bailey Gibson (23) isprva se čuvala za brak, ali je odlučila unovčiti svoju nevinost nakon što je saznala da ju je bivši dečko prevario. Djevojka, koju su odgojili usvojitelji iz Kalifornije, nada se kako će si od novca koji dobije od prvog seksa moći omogućiti bolji život. “Društvo me percipira kao devijantnu ženu i ja sam okej s time. Na kraju krajeva, to je moje tijelo i imam pravo s njime činiti što me volja. Kročivši u legalni bordel Bunny Ranch, dobila sam pravo legalno se seksati za novac. Jesam li zbog toga prostitutka? Nemam pojma. Ako jednom snimiš fotografiju, jesi li automatski fotograf?”, pita se Gibson.

“Ne mislim da si loša osoba ako unovčiš svoje djevičanstvo, kao što ne mislim ni da si loša osoba ako se seksaš s više muškaraca. Svatko ima izbor. Moj je bio čekati do braka. Sad je to prodati nevinost.”



Saznala da ju je dečko dvaput prevario

Pišući na svom blogu, Gibson je objasnila kako ju je majka dala na usvajanje kad je imala samo godinu dana jer je već imala jedno dijete i nije se mogla nositi s drugim. Usvojili su je ljudi u Kaliforniji i odgojili u strogom kršćanskom duhu. “Nisam smjela gledati televiziju, slušati bilo koju glazbu osim kršćanske, imati prijatelje ili prespavati kod ikoga. Ako smo i gledali film, bilo je to na Hallmarku ili Disney kanalu. Ako smo mogli gledati TV, imali smo dopuštenje samo gledati programe kao što su ‘Mala kuća na preriji'”, priča Gibson.

PRODAJE DJEVIČANSTVO ZA 12.000 KUNA: ‘Prije ili poslije morat ću to učiniti, bolje ovako nego na pijanoj zabavi’

U dobi od 16 godina, poslana je u školu za djevojke u Missouriju, gdje nije imala apsolutno nikakve veze s dječacima. Nakon što je diplomirala, kontaktirao ju je njezin biološki otac i otišla je u Sjevernu Karolinu živjeti s bakom s njegove strane. Tamo je upoznala kršćanskog dečka koji se složio s njezinom odlukom da čeka brak prije nego što započne seksualni odnos. Uskoro je otkrila da ju je varao tako što je spavao s bivšom na Valentinovo, ali je odlučila ostati s njim pod uvjetom da krenu na savjetovanje za parove.

Tijekom terapije je otkrila da ju je drugi put prevario, ovaj put na prvom sastanku s drugom djevojkom. “Nakon nekog vremena, nažalost, došla sam do zaključka da je pogrešna odluka čekati brak da izgubi nevinost, jer mog bivšeg dečka nije vrijedno čekati”, rekla je.

Aukcija još traje

“Dakle, odlučila sam da ću dobiti nešto za svoje djevičanstvo – nešto što mi donosi korist za daljnji život. Željela sam izgubiti nevinost na najprofitabilniji način. Tada sam pronašla Dennis Hof i Moonlite Bunny Ranch”, objašnjava. Iako Hof nije reagirao na njezinu prvu e-poštu, konačno je pristao razgovarati s njom, a potom postavio aukciju, koja je aktivna na web stranici ranča. Ranč je prije bio uključen u ovakvo poslovanje, prodajom djevice Natalie Dylan za milijune dolara još 2008. godine. Nakon obavljenog “posla”, bordel će zadržati polovicu konačne ponude, dok će Gibson dobiti ostatak, piše Daily Mail.