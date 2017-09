GLUME LI MUŠKARCI ORGAZAM: Saznajte kako to uopće rade i kako na to reagirati

Seks može biti najbolja i najgora stvar na svijetu. Za laži u krevetu nema mjesta, a izgleda kako muškarci i žene to često rade.

Mnoga istraživanja su kroz zadnjih nekoliko godina pokazala kako skoro trećina muškaraca zna odglumiti orgazam ili je to barem jednom napravila. Kako je kod muškarca to malo teže odglumiti, izgleda kako im ipak uspijeva. Kako znati glume li muškarci orgazam?

Muškarci glume orgazam, rade to i žene

Jedan od poznatijih istraživača koji se bavio pitanjem glume li muškarci orgazam je Abraham Morgentaler. Istraživanje je trajalo 25 godina, a zaključak je bio da trećina muškaraca glumi orgazam, a razlog je da poštede osjećaje partnerice. Ovo su neki od razloga radi kojih žene možda ni ne znaju da njihov partner glumi orgazam:

ako ste i vi i partner popili

ako je koristio kondom pa ne možete vidjeti ejakulat

može vam tvrditi kako je došao do vrhunca bez ejakuliranja

vodite ljubav prije spavanja i ostajete u krevetu

završava brzo uz malo jaču penetraciju i brzo izvlačenje

Anketa provedena nad 1080 muškaraca pokazala je kako stres može utjecati na seksualni nagon. Također, seks nakon prekida najčešće im je bilo nelagodno i teško iskustvo. Dr. Wendy Walsh tvrdi kako mnogi muškarci glume orgazam jer nisu spremni izraziti svoju emocionalnu intimnost. 25% ispitanih muškaraca, koji su u različitim vrstama veza, priznalo je glumljenje orgazma. Svoju je partnericu lažnim vrhuncem prevarilo dva puta više muškaraca u dobi od 25 do 34 godine, u odnosu na one od 18 do 24 godine.

Iako možda zvuči nebitno, glumatanje u krevetu opasno može naškoditi vašoj vezi. Laganje o orgazmima nije u redu ni kod žena ni kod muškaraca. Smatra se kako su orgazmi nužni za dobar odnos i kako se iz svakog seksualnog iskustva očekuje vatromet. Niti muški orgazam nije nešto što se događa automatski, a ako ga on ne može postići ne znači da nešto nije u redu s njim. Najčešći razlog je upravo kako vas ne bi povrijedio, dok glumom radi samo još goru stvar. Za dobru vezu, a time i dobar seksualni odnos nužno je da ste potpuno iskreni i otvoreni, te da prihvatite kako nitko nije seks robot.

Muškarce kao i žene neke dane može boljeti glava, mogu biti umorni, razdražljivi i slično. Sasvim je normalno da seksualna želja prema vama u nekom trenutku nije toliko izražena. Sjetite se kako je vama za vrijeme onih dana u mjesecu. Oni ne doživljavaju tolike hormonalne promjene, no niti oni nisu imuni na promjene raspoloženja. Na seksualni nagon mogu utjecati i lijekovi, prehrana, krvni tlak, tjelovježba, stres i kvaliteta sna. Iako muškarci smatraju svojim zadatkom da žena doživi orgazam, ne znači da je to uvijek cilj seksa.

Potičite iskrenost i otvorenost

Glavni problem s pitanjem glume li muškarci orgazam je zapravo, pričaju li ikada o tome, to jest, jesu li ikada to priznali svojoj partnerici. Nije problem ako priznate da niste imali orgazam, problem je glumiti ga i o tome ne govoriti. Ako vam se partner povjeri, cijenite to. Nemojte imati nerealna očekivanja od sebe i svog partnera, posebno što se tiče seksa. Svaka osoba je individualna, a kako bi se opustila nekima treba više ili manje vremena. O tome ovisi i kvaliteta seksa.

Kako bi vaša veza bila što kvalitetnija, postoje neke stvari koje možete iskušati. Jedan od primjera za bolji odnos s partnerom je tantrički seks. Kroz tu vrstu seksa potiče se nova emotivna razina vaše veze, komunikacija i upoznavanje. Tantrički seks ne mora nužno uključivati penetraciju jer je cilj međusobno emotivno i fizičko zadovoljstvo. Na ovaj način postići ćete bolju povezanost pa se situacije u kojima netko glumi orgazam ne bi trebale ponavljati.

Razgovarajte sa svojim partnerom i međusobno si pomažite u problemima koje imate. Neka vas kroz svaki dan prati razmišljanje kako želite i trebate biti iskreni jer je to pravi temelj dobrog odnosa. Nemojte da vas uguše nemoguća očekivanja ili ideja za nekom idiličnom vezom koju je zapravo jako teško ostvariti. Postanite svjesni toga da svaka osoba nosi svoje probleme i da je potrebno razgovarati o njima.