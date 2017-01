EMOCIONALNE PREVARE: 5 načina na koje varate partnere, a koji nemaju veze sa seksom

Kada kažete riječ ‘prevara’, prvo što vam pada napamet jest seks s osobom s kojom niste u vezi, no prevare nisu samo fizičke prirode, a ni samo seksualne. A ove druge, emocionalne, bole možda i jače.

Ovo su načini na koje svakodnevno varate svoje partnere, a da to nema nikakve veze sa seksom, piše Elite Daily.

1. Ne odgovarate mu na poruke i pozive

Ako zanemarujete svoga partnera i ne javljate mu se, tada biste trebali razmisliti o tome zašto ste uopće u vezi s tom osobom. Poanta veze je partnerstvo. Partneri međusobno dijele svoja iskustva i doživljaje tijekom dana odnosno žele drugu osobu učiniti dijelom svoje svakodnevice. Ako ne razmišljate tako, na neki način varate svoga partnera i nanosite mu bol.

Svatko katkad otkaže neki plan jer želi raditi nešto drugo, a nema srca to reći partneru da ga ne povrijedi. ‘Ženska’ ili ‘muška’ večer normalna je potreba svake osobe koja je u vezi. Razumljivo je da katkad želite vremena za sebe. No, ako otkazujete planove sa svojim partnerom bez nekog posebnog razloga, tada vam se zapravo ne da provoditi vrijeme s njim. Ne priznavajući mu to, varate ga.

3. Vaša veza vrti se isključivo oko vas

Kada uz sebe imate nekoga tko je spreman sve učiniti za vas, tu moć lako je zlorabiti i iskorištavati osobu koja vas voli. No, imajte na umu da vaš partner nije vaš sluga. U vezi biste trebali biti ranopravni. A ako ste u vezi samo zato da biste se osjećali poput kralja/kraljice, varate svoga partnera koji misli da i vi prema njemu osjećate isto.

4. Zapravo vam nije stalo i ne trudite se da vaša veza uspije

Dajete lažna obećanja koja nikada ne ispunite. Govorite stvari jer znate da ih vaš partner želi čuti, a ne zato što zaista to mislite. Ne ulažete nikakav trud u vašu vezu. Takvim stavom varate osobu koja vas voli i želi s vama provesti život.

5. Dopuštate partneru da planira vašu zajedničku budućnost, a vi imate tajni plan za sebe

Ovo je najgore što nekome možete učiniti. Ako se u budućnosti ne vidite s tom osobom, zašto joj ulijevate lažnu nadu i dozvoljavate joj da se sve više zakapa? Svjesni ste i sami da ćete tim ponašanjem još više povrijediti svog partnera kada dođe kraj, a on je neizbježan. Prestanite zavaravati i sebe i svog partnera i stavite karte na stol – ne volite tu osobu.

