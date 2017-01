CURE, NI NE SLUTITE! Tri stvari koje frajeri žele u seksu, a nisu uopće perverzne

Iako se najčešće misli kako su muške fantazije uvijek nešto prljavo, oni su se izjasnili i stvarno ne traže puno…

Žele seks pod svjetlima

Muškarce stvarno veseli kad sa svjetla ne bježite u mrak zbog ‘nedostataka’ koji za njih uopće ne postoje, piše Cosmopolitan.



Celulit, višak na trbuhu ili slične sitne nesavršenosti ima gotovo svaka žena, a muškarci će prije primijetiti da ste promijenili frizuru nego upravo te male stvari koje vas toliko muče. Osim što žele vidjeti vaše prekrasno tijelo, žele vidjeti i vaše oči, ali i izraz lica tijekom seksa.

Žele da im pokažete koliko uživate ili ne uživate

Žene su sklone malim lažima kako ne bi povrijedile svoje partnere. Ipak, dečki su priznali da itekako žele istinite povratne informacije! Ukoliko nešto ne godi, oni to žele i moraju znati kako bi ispravili i popravili stvari koje vam ne odgovaraju…ako ti nešto ne odgovara, reci mu to bez straha, kao i to što želiš da ti radi.

Budite iskrene, pokažite mu kako i što da radi jer, ne zaboravite, riječ je o vašem užitku! Osim što će to cijeniti, veselit će ga i činjenica da se trudite oko vašeg odnosa, a sigurno ćete i vi više uživati.

Nije im najbitniji orgazam iako to žene misle

Koliko ste puta pomislile da je muškarcu jedina stvar na pameti taj precijenjeni vrhunac tijekom seksa? Dečki su priznali koje su im dvije stvari najvažnije – uživanje u ženskom tijelu, oblinama ljepoti i, vjerovali ili ne, pružanje zadovoljstva svojoj djevojci.

Treće mjesto zauzela je predigra! Naravno, odmah nakon toga svoje je mjesto pronašao i orgazam.