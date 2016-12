BUDI MUŠKO! Stvari koje pravi i zreli frajeri ne rade svojim ljepšim polovicama

Neki muškarci postanu zreli već sa 16 godina, dok neki to nisu čak ni u 30-ima. Ovo je osam karakteristika koje razdvajaju emocionalno zrele muškarce od nezrelih i pri tom godine nisu presudne.

Ne kritizira vaš izgled

Zreo muškarac vam neće prigovarati zašto se niste obojili u plavo, ili zašto ne smršavite malo, piše Bright Side. Onaj koji vas zaista voli nikada vam na promjenu fizičkog izgleda neće ukazivati na takav način. Ukoliko vas stalno kritizira, znajte da je taj muškarac slabić koji želi poljuljati vaše samopouzdanje kako ga ne biste ostavili. Zreo muškarac vas nikada neće kritizirati kako bi zadovoljio svoj ego.



Ne ugrožava vaš osobno prostor

Ukoliko ste u zdravoj vezi, ne biste trebali tajiti ništa jedno od drugog, pa čak ni Facebook poruke ili pak brojeve u mobitelu. Naravno, ovo ne znači da bi partner trebao preturati po vašim stvarima ili čitati vaše poruke. Ukoliko to čini, onda je on nesiguran i ne poštuje vas. To zreli muškarci ne rade.

Neće bježati od problema

Kada smo bili tinejdžeri svi smo bježali od teških situacija i obaveza. Ali zreli ljudi to ne rade, oni znaju kako će riješiti svaki problem na zreo i konstruktivan način. Oni se znaju suočiti s problemom, a pobjeći od problema može svatko.

Ne misli kako je pokazivanje emocija samo za slabiće

Mudar čovjek se ne boji kritika i osuda ukoliko odskače od većine time što pokazuje emocije ili ukoliko je romantičan. Zreo muškarac zna da ukoliko pokaže emocije to ne znači da je on manje muškarac od onih koji ih ne pokazuju. Takav stav je jako važan za zdravu vezu.

Ne misli samo na danas

Neki muškarci su skloni otići u skupi restoran i potrošiti sav novac za jednu večer ne razmišljajući o tome što će biti sutra. Ili će napraviti tulum usred radnog tjedna i sutra neće otići na posao. Ovo je karakteristično za muškarce koji dožvljavaju krizu srednjih godina, ali ne i za one koji su zreli. Zreli razmišljaju na duže staze.

Neće učiniti da se osjećate kao da ste mu na drugom mjestu

Ukoliko je vaš muškarac jedan od onih druželjubivih, a nije zreo, vi ćete mu naravno biti na drugom mjestu. Nezreli muškarci će čak i slušati prijatelje koji mu nameću ružno mišljenje o vama.

Neće imati nezdravu vezu s majkom

Zreo muškarac će uvijek pronaći vremena za svoje roditelje. On će brinuti o onima koji su o njemu brinuli cijeli život. Naravno, neće mu majka biti na prvom mjestu, ali trudit će se da s njom ima zdrav odnos. Postoji i stara izreka koja kaže da kakav je prema majci, takav će biti i prema vama.

Neće vas uvrijediti ni povrijediti

Ovo se odnosi i na fizičko i na psihičko nasilje. Ukoliko od parnera trpite bilo kakvo nasilje, ostavite ga, ne iznalazite razloge zašto se tako ponaša. Zreli muškarci ne ponižavaju svoje žene ni na kakav način, bez obzira na to koliko su ljuti.