A KOLIKO STE IH VI IMALI? Evo s koliko ljudi biste trebali spavati prije no što se odlučite skrasiti

Neki smatraju kako je njihov ‘magičan broj’ prenizak, neki smatraju da je previsok, no znate li koji je uopće optimalan brij seksualnih partnera koje bi ste trebali imati prije no što nađete onog pravog?

Ukupan broj seksualnih partnera je ili tema koju ljudi izbjegavaju ili tema kojom se ljudi ‘hvale’. U svakoj vezi neminovno je da će se pojaviti upravo ovo pitanje, zbog čega ljudi ne znaju kako na njega odgovoriti. Možda im je samo neugodno, možda ne žele da njihov partner misli kako su do sad spavali s previše/premalo ljudi.

No, sada su nam znanstvenici izračunali koliki bi ovaj ‘magični’ broj trebao biti prije no što se skrasimo. Broj je isti i za žene i za muškarce, optimalan broj seksualnih partnera prije no što nađemo onog pravog/onu pravu je – 12.

Radi se o broju koji, kažu autori studije provedene na jednoj strancii za online upoznavanje, koji pokazuje da je osoba sklona seksualnim avanturama, liberalna, ali i svjesna prolaznosti takvih veza.



Za osobe koje su imale manje od 10 partnera ova studija kaže da su ‘prekonzervativni’ i ‘seksualno neiskusni’, dok za osobe koje su spavale s više od 19 osoba prije no što su se skrasile kaže da su ‘sebične’, ‘teško ih je zadovoljiti’, te da ‘skaču s jednog partnera na drugog’.