BRAČNA NEVJERA: Zašto muškarci varaju i zašto to ne mora ubiti vaš brak

Pomislili biste da ako je netko uhvaćen u bračnoj prevari, da će sve priznati. Pomislili biste da znaju žele li otići ili ostati. Pomislili biste da će biti u stanju objasniti zašto su bili nevjerni. Pomislili biste da ako obećaju daće se boriti za svoj brak da će im djela odgovarati riječima.

Ali za puno ljudi oporavak nije tako jednostavan i traje daleko duže nego što bi pomislili na dan kada su otkriveni. Ponekad se nevjerna osoba zaklinje u sve kako bi popravila stvar, samo da bi odmah slijedeći dan sve upropastila.

“Ako ne možete preboliti partnerovu nevjeru, lakše je misliti kako je bol prevelik te da morate prekinuti. Ali, ja sam proveo 30 godina radeći s parovima u krizi i nada ipak postoji”, kaže Andrew G. Marshall, bračni terapeut i autor knjige I Can’t Get Over My Partner’s Affair (Ne mogu prežaliti partnerovu prevaru).

“Stvar nije u tome da je nešto u osnovi krivo s vašim brakom, već da ste vi toliko duboko povrijeđeni da vam treba dodatna pomoć i morate naučiti posebne vještine kako bi pronašli izlaz”, nastavlja Marshall.



“Vjerujte mi, vidio sam koliko loš brak može postati. Recimo žena koja mi je došla nakon što je u osmom mjesecu trudnoće saznala da joj je muž ovisan o internetskoj pornografiji te da ima bezbrojne jednokratne seksualne sastanke sa ženama koje bi sreo on-line. Ili čovjek koji je slučajno čuo vlastitu ženu kako vodi telefonski seks s drugim muškarcem.”

“To su parovi koje srećete u restoranu ili na rođendanskoj proslavi vašeg djeteta. Izgledaju baš kao vi i ja.”

Terapeut tvrdi kako živimo u vremenu kada nevjera nikada nije bila lakša za počiniti a teža za podnijeti. Postoje tri uzroka za to.

Prvi je internet. Postoje bezbrojne stranice i aplikacije čiji je jedini razlog postojanja ‘lagani’ seks. Dok je prije bilo rijetko da neko vara partnera s više drugih osoba, danas je to postalo uobičajeno.

I do usluga prostitutki često se dođe jednim jedinim klikom, zahvaljujući brojnim pornografskim stranicama koji imaju reklame za prostitutke.

Danas su doslovno svi u stanju koristiti internet kako bi istražili i svoje najtajnije sklonosti. Ne postoji fantazija koja bi bila pre prljava za svijet interneta. I samo postaje još gore.

Ali postoje i dublji razlozi za izdaju od obične pristupačnosti internetskog sadržaja. Često se pokaže da su klijenti koji dođu bračnom terapeutu, a brak im je na rubu raspadanja, imali teško djetinjstvo te da dolaze iz slomljenih obitelji. Oni jednostavno repliciraju ponašanje koje je obilježilo njihovo djetinjstvo.

Drugi jednostavan fenomen koji otežava prihvaćanje partnerove nevjere je u činjenici da su danas muškarci i žene češće prijatelji. Prije nekoliko desetljeća to je bilo dosta rjeđe. Brojni su muževi i žene rekli da su dopustili svojim nevjernim partnerima da ostanu u vezi s osobama s kojima su počinili nevjeru. Ipak su si oni ‘prijatelji’.

Ali to najčešće vodi do nesreće i nepovjerenja jer se bivša veza konstantno ponovo pali, ili barem postoji stalna opasnost od toga. Biti izdan loše je samo po sebi, ali biti izdan dvaput na isti način s istom osobom predstavlja najbolnije stavljanje soli na ranu.

Marshall je postavio najbolnije oblike izdaje s kojima se susreo, kao i razloge zanjih…

Prevario vas je s vašom najboljom prijateljicom

Ovo je jedan od najbolnijih vrsta nevjere. Napokon, dvoje ljudi kojima najviše vjerujete su vaš partner i vaša prijateljica. Osjećaj povrijeđenosti često je nepodnošljiv.

Ali ne smijete zapasti u dramatiziranje. Kada nevjera uključuje nekoga koga znate, tragedija postaje još gora, ali umjesto da ispričate svim svojim prijateljima i članovima obitelji o tome, bolje je da svoje osjećaje zapišete u dnevnik. Na taj će se način događaji koji slijede rijeđe pretvoriti u dramu. I odlučite možete li povratiti vašu međusobnu ljubav.

A u vezi vaše ‘nevjerne’ prijateljice – rješite je se istog trena. Naručito ako se radi o samohranoj majci. Možda zvuči strašno, ali u devet od deset slučajeva samohrane majke samo žele vašeg muža, tvrdi Marshall.

Kakva vrsta ljudi vara? Najčešće su to oni koji vole zadovoljavati druge, koji se vole svima sviđati i sve usrećiti. Ali nakon nekog se vremena njihove vlastite želje i potrebe počnu sukobljavati s partnerovim.

Obično takvi ljudi jednostavno ignoriraju svoje želje, govoreći si “moje želje nisu bitne”. Ali onda puknu. “Što je samnom?” pitaju se. “Zar i ja ne zaslužujem nešto?”

U tome se trenu takvi ljudi preokrenu za 180 stupnjeva i postanu sebični. Tada dolazi i do nevjere.

Parovi bi stoga trebali primjetiti upozoravajuće znakove kada se međusobne želje i potrebe počinju razilaziti. ali to nije uvjek moguće, posebno u slučajevima slabe komunikacije.

Nažalost, većina parova misli da zna svoga partnera u potpunosti. Umjesto toga, stvarna se komunikacija svodi na izmjenu uputa – “Kupi ovo”, “Pokupi djecu tamo”, i tome slično. Lako je ne obazirati se na nečje osjećaje kada samo jedno drugom dajete naređenja.

Tu onda dolazi iskušenje. I nažalost, ljudi se najčešće zaljubljuju u osobe s kojima provode dosta vremena, nekoga s posla ili iz kruga prijatelja.

Pomislili biste da će novopečeni ljubavnici shvatiti da prelaze granicu i odstupiti, ali toliko je puno mitova koji odmažu tome i indirektno potiču takvu vezu. Na primjer ‘ljubav će pronaći pravi put’ – pa nitko neće biti povrijeđen, ili ‘ovo je jače od nas oboje’ – tako da ne moramo prihvatiti odgovornost.

Zašto ima seksualne maštarije

Zašto mnogi muškarci imaju seksualne fantazije? Razlog nema tolike veze sa samim seksom.

Dječake se ne potiče da izražavaju svoje osjećaje, već da ih potisnu. Očito ti osjećaji ne nestanu već se pojave negdje drugdje – u spavaćoj sobi.

I to zato što društvo kaže da je jedino vrijeme kada je društveno prihvatljivo za muškarce da iskažu svoje osjećaje tijekom seksa.

Dolazak djece je rezultirao njegovom nevjerom

Najčešći razlog muških prevara su – djeca. Muškarci često osjete da ih supruge više ne vole nakon što djeca dođu u obitelj. Puno se žena u potpunosti posveti djeci pa zapostave svoje muževe.

“Više ne znam ni broja muškaraca koji su mi rekli ‘bila je predobra majka ali ne i dobra supruga'”, kaže Marshall. Neke žene ne samo da se najviše brinu o djeci, već se potpuno posvete isključivo njima a ignoriraju sve ostale, uključujući i muževe.

Ti muškarci koriste izvanbračne veze više kao upozorenje predanim majkama.

Prevario ju je dok je bila trudna

Varanje supruge koja je trudna ili je tek nedavno rodila jedan je od posljednjih preostalih seksualnih tabua. ali postoje dobri psihološki razlozi iza tako destruktivnog čina.

Kada muškarac vara za vrijeme trudnoće svoje partnerice, ili odmah nakon poroda, to je jasan znak da ne želi postati otac. Ponekad to potakne sjećanja na vlastitog oca, posebno ako se boje da će postati poput njega. Može voditi i do osjećaja klaustrofobije, ili kao da su u klopci.

“Mnogi su mi muškarci rekli da su se zaledili od straha zbog svojih novih odgovornosti”, kaže Marshall i dodaje da je to posebno izraženo kod onih koji mrze svoj posao i sanaju o bijegu.

Neki muškarci ne padaju u iskušenje tijekom prve trudnoće, već kad partnerica ponovo zatrudni. Posebno ako im je očinstvo i stvarnost brige o djetetu takav šok da se boje kako će drugo dijete samo još dodatno pogoršati stvari, te da će ovaj put pasti još niže na popisu prioriteta svoje supruge.

Seks, koji se već prorijedio zbog zahtijeva bebe broj jedan, sigurno će gotovo pa nestati nakon što dođe beba broj dva.

Biološka je činjenica da mala djece ubijaju seksualni život parova. Prvih 18 mjeseci nakon rođenja, sav oksitocin, hormon koji stvara emocionalne veze, ide u vezu između majke i djeteta. Dok muškarci trebaju seks jer je to jedini društveno prihvatljiv način da budu bliski s nekim.

Uzevši sve to u obzir, teško da iznenađuje potreba za eskapizmom izvanbračne veze kod mnogih mladih očeva.

S druge strane, parovi s djecom imaju više šanse preživjeti nevjeru nego oni bez. Djeca nas prisiljavaju da pronađemo balans između zadovoljavanja individualnih kratkoročnih ciljeva i brige za druge i opće dobro.

Supruge koje zavode druge muškarce

Žene obično dozvoljavaju drugim muškarcima da im priđu samo ako se osjećaju usamljeno, očajno ili tužno. Često žene započnu vezu s drugim muškarcem ne iz požude ili želje, već zato što imaju problema u braku.

Drugi su muškarci samo simptom problema, a to je nešto što je muževa odgovornost.

Daily Mail/Magazin.hr