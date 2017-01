BIZARNI SEKSUALNI OBIČAJI U SVIJETU: Jedu pečenu obrezanu kožicu, piju spermu, braća dijele ženu…

Postoje razni bizarni običaji u svijetu koji nekim čudom opstaju stoljećima i to od pijenja sperme plemenskih ratnika, šokantnih obrezivanja, javne masturbacije, pa sve do dijeljenja žena.

Privremeni brakovi

U muslimanskoj praksi postoje stroga pravila koja se tiču spolnih odnosa parova, piše Trip Hobo. Ipak, u nekim muslimanskim zemljama, poput Irana, mladi par koji želi seks prije braka može zatražiti ‘privremeni brak’. Zatim par plati kratku proceduru i potpiše ugovor s naznačenim trajanjem takvog braka. Nakon toga, mogu uživati u seksu, a sve bez bez suprotstavljanja islamskom zakoniku.



Dječaci iz plemena u Novoj Gvineji piju spermu

Kada dječaci napune sedam godina izolira ih se od djevojčica i narednih deset godina žive okruženi muškarcima. U tom periodu buše kožu, često puštaju krv iz nosa i piju spermu najboljih ratnika iz plemena, piše Scoop Whoop.

Nakon što ga obrežu dječak pojede pečenu kožicu

Pripadnici aboridžinskog plemena Mardudjara obrezuju dječake u dobi od 15 godina uz vatru. Odrezanu kožicu isprženu na vatri dječak treba pojesti i tek tada postaje muškarac. Nakon što kožica zacijeli, penis se reže uzdužno ponekad sve do skrotuma.

Homoseksualnost u staroj Grčkoj

U antičkoj Grčkoj seksualni odnos između starijeg muškarca i dječaka je bio uobičajena pojava. Dječaka se smatralo dječakom sve dok mu nije narasla brada. Stariji je muškarac podučavao i štitio svog mladog ljubavnika te mu je bio uzor. Veza s dječakom mlađim od 12 godina smatrala se neprimjerenom.

Seks među djecom

Seksualni život u plemenu Trobrianders u Papui Novoj Gvineji počinje već kada djeca navrše sedam godina. Djeca u to vrijeme igraju erotske igre i oponašaju seksualno ponašanje. Četiri do pet godina nakon toga počinju tražiti prave seksualne partnere i često ih mijenjaju. Žene su baš kao i muškarci odlučne u odabiru i mijenjaju partnera, a takvo se ponašanje čak i potiče. Nema tradicionalnog braka, ali se veza priznaje kao zajednica ako par zajedno jede najmanje godinu dana. Žene ostaje u kući svog ljubavnika umjesto da se ujutro vrate kući i čekaju da joj ljubavnikova majka donese jelo. Jednom kad jelo pojedu i nastave to raditi godinu dana, brak je priznat.

Masturbacija u javnosti

Masturbacija faraona u javnosti u drevnom se Egiptu nije se povezivala sa seksom već s plodnošću. Faraoni su masturbirali u rijeku Nil kako bi povećali dotok vode. Prema vjerovanju, tok Nila je nastao masturbacijom egipatskog boga Atuma.

Braća dijele istu ženu

U siromašnom Nepalu, zemlji u podnožju Himalaja, ljudi su pronašli zanimljiv način zadržavanja ‘bogatstva’ u obitelji. S obzirom da svaki od sinova treba od roditelja dobiti komad zemlje nakon ženidbe, uveli su poliandriju. Tako roditelji biraju jednu ženu koju će braća dijeliti, a zemlja će ostati u obitelji.