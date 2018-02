7 STVARI KOJE RADITE SVAKI DAN, A KOJE VAM ŠTETE ZDRAVLJU: Tko bi rekao da pranje ruku može biti tako prljavo…

Sigurni smo da gotovo svaku od ovih stvari radi svakodnevno, a da ni ne znate koliko vam štete.

Korištenje sušila za ruke

Učili su vas od malena da je redovno pranje ruku jedan od temelja zdravlja i uredne higijene. No, što ako, čim ih operete, svoje ruke ponovno natrpate bakterijama. Tko bi to normalan napravio, zar ne? E pa vi biste to napravilo i to sasvim nesvjesno. Naime, radi se o sušenju ruka sušilima umjesto ručnicima ili papirom. Ako ste imali ikakvih sumnji u ova sušila, onda će vam ova slika potvrditi sve čega ste se bojali. Naime, netko je stavio Petrijevu posudicu ispod sušila u kojoj se u samo nekoliko dana razvilo nekoliko sojeva patogenih bakterija i gljivica.

Nošenje cipela u stanu

Jedna od zadnjih studija pokazala je da na cipelama prosječne osobe živi 421.000 bakterija. Među njima su o mnoge bakterije koje izazivaju bolesti probavnog i dišnog sustava. Cipelama gazimo preko gomile stvari na ulici, primjerice ptičji ili pseći izmet, bakterije s poda javnih WC-a… Sve to može biti izvod E.coli, primjerice. Kad se na cipeli razviju bakterije, one se nastavljaju hraniti ostalim stvarima a koje ste stali, primjerice lišćem i tako dugo ostaju žive.

Mobitel na WC-u

Loše vijesti za sve koji scrollaju društvenim mrežama dok sjede na WC školjci. Naime, kad pustite vodu, mikroostaci urina i fekalija lete i do dva metra u svim, smjerovima. To bi tehnički značilo da te ostatke imamo posvuda u kupaonici (zato se i preporučuje držati ručnike i četkice za zube u zatvorenom ormariću). Tako da, nosite li sa sobom mobitel u WC velike su šanse da na njemu ima koješta te da bi vam to moglo izazvati probleme probavnog sustava.

Gumb za dozivanje lifta

Ako živite ili radite u zgradi s liftom, možda biste trebali početi koristite stepenice, ili bar jako dobro dezinficirati ruke nakon što uđete u lift. Naime, na gumbu za pozivanje lifta tijekom mnogih istraživanja pronađen je virus parainfluenze koji izaziva gripu. U ovom kontekstu najopasniji su gumbi u prizemlju.

Spužvice za tuširanje

Možda vam se čini da koristeći spužvicu tijekom tuširanja činite dobro svojoj koži, ali to je daleko od istine. Naime, zbog svog oblika i brojnih rupica, spužve za tuširanje savršeno mjesto za razmnožavanje bakterija i gomilanje odumrlih stanica kože. Ako slučajno imate posjekotinu negdje na tijelu, trljanje spužvom moglo bi u nju utjerati te bakterije te tako izazvati infekciju. Ako vam je tuširanje bez spužvice nezamislivo, pokušajte je zamijeniti plastičnim mrežicama koje ćete redovito mijenjati.

Stiskanje prištića

Rješavanje problema na koži, uključujući i prištiće, prepustite stručnim osobama, koliko god se njihovo stiskanje činilo primamljivim. Stiskanjem prištića nanijet ćete si više štete nego koristi. Oni su, naime, puni gnoja i bijelih krvnih stanica. Stiskanjem ćete dodatno pogurnuti bakterije u svoju kožu što će rezultirati još gorom infekcijom pa čak i ožiljcima.

Pranje ruku krutim sapunima

Tko bi rekao da je korištenje sapuna prljava navika. Na površini krutih sapuna koje koristi više osoba, dolazi do pojave bakterija. Već smo ranije spomenuli ostatke fekalija i urina koji s nalaze posvuda u kupaonici, pa ih se tako može naći i na sapunu. Zato bakteriolozi i liječnici preporučuju korištenje tekućih sapuna.