ZVIJEZDA ‘IGRE PRIJESTOLJA’ ŽESTOKO UDARILA PO HOLLYWOODU: ‘Seksizam je na svakom koraku, to je kao borba s rasizmom’

U Hollywoodu prevladava seksizam u tolikoj mjeri da je to poput “borbe s rasizmom”, rekla je glumica Emilia Clarke koja igra popularni televizijski lik Daenerys Targaryen u “Igri prijestolja”.

Tridesetogodišnja britanska glumica, koja je imala glavnu ulogu u seriji od njezine premijere 2011., rekla je da je često bila jedina žena na setu te da je imala manje teksta od svojih muških kolega.

“Osjećam se tako naivnom dok govorim ove riječi, no to je kao borba s rasizmom”, rekla je u intervjuu za časopis Rolling Stone.

“Svjesni ste toga, stalno ste svjesni, a jedan dan shvatite – Bože, pa to je posvuda! Trebalo mi je zaista dugo vremena da shvatim da me se tretira drukčije. No kad pogledam oko sebe, to je moja svakodnevica”, dodala je Clarke.



Prošle godine, žene i djevojke činile su samo 29 posto protagonista među 100 američkih filmova s najvišim zaradama, pokazuju podaci centra za istraživanje položaja žena na televiziji i filmu na državnom sveučilištu San Diego u Kaliforniji.

Clarke je rekla da je važno da filmovi prikazuju snažne žene, poput njezina lika Daenerys Targaryen. “Svatko kome se čini da to nije potrebno, mora samo pogledati političko okružje u kojemu živimo – i shvatit će koliko je to potrebno”, rekla je.