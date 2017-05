‘TREBALA SAM ODMAH U KRIMOSE…’: Zvijezda BB-a koja se proslavila aferom sa 7 godina mlađim dečkom napustila Hrvatsku

The look I give you when you tell me you ate all my chocolate! #betrayal 👿😂 Photo credit : @dr_dreps, www.drdreps.com #expat #expatlife #iamsterdam #urbangirl #fluffy #white #photoshoot #photography #amsterdamloveaffair #amsterdamworld #amsterdamcanals #Netherlands #holland #canal #hollandonscreen #portrait #model #DrDreps #photographer #london #ynessmusic #yness #amsterdam #artist #singer #songwriter #instagram #follow @ Haarlemmerbuurt

A post shared by Yness (@ynessmusic) on May 10, 2017 at 2:46am PDT