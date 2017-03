ZVIJEZDA ‘BEVERLY HILLSA’ ŠOKIRALA PRIZNANJEM: ‘Prijatelj me silovao dok sam spavala, razmišljala sam da se ubijem’

Poznata glumica otkrila je da je bila žrtva silovanja kad joj je bilo 18 godina.

Glumica AnnaLynne McCord, koja tumači Naomi u novoj verziji Beverly Hillsa naziva ‘90210’, progovorila je o svom traumatičnom iskustvu koje joj se dogodilo kad je imala 18 godina.

Glumica je na Dan žena priznala da je bila žrtva silovanja. “Nisam tražila pomoć nakon toga, pravila sam se da se ništa nije dogodilo i nastavila sam sa svojim životom”, rekla je 29-godišnja AnnaLynne.

💃🏼 A post shared by AnnaLynne McCord (@theannalynnemccord) on Oct 30, 2016 at 12:35pm PDT

Traumatični događaj dogodio se kad je prijatelj prespavao kod nje, a ona se probudila usred noći i shvatila da je on siluje. Priznala je da je godinama samu sebe krivila za to. “S vremenom sam postala suicidalna i depresivna, rezala sam se po rukama”, priznaje.

S traumom se odlučila suočiti nakon što je morala snimiti scenu u ‘Beverly Hillsu’ u kojoj ju siluje profesor. Danas pomaže žrtvama silovanja i naglašava da društvo ima krivu predodžbu o njima.

"Well, excuse me…" A post shared by AnnaLynne McCord (@theannalynnemccord) on Feb 15, 2017 at 12:50am PST

“Otišla sam od kuće s 15 godina, a kako sam kći pastora, u New Yorku sam se raspojasala. Izlazila sam van, pila i plesala po stolovima u minici. No ništa od toga nije utjecalo na moje silovanje, jer sam bila u svojoj kući, prijatelj je spavao kod mene, a on me iskoristio”, rekla je u intervjuu za BBC.

Prije tri godine srela je svog silovatelja u jednom noćnom klubu, a šokiralo ju je kad je čula da on svom društvu govori da je ona u njega godinama zaljubljena.

“Odvukao me sa strane i htio je pričati sa mnom. Kada sam ga podsjetila na to što se dogodilo, rekao je: ‘Što to pričaš? Ta noć između nas bila je prekrasna'”, prisjetila se glumica i poručila ženama: “Nemojte se zatvarati. Ne dopustite pristojnim lažima ovog društva da vas ušutkaju.”