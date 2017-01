ZRINKA CVITEŠIĆ OTKRILA SVE O SURADNJI S WOODYJEM: ‘On je divan…’

Zrinka Cvitešić otkrila je kako joj je bilo raditi s redateljem Woodyjem Harrelsonom.

Najuspješnija hrvatska glumica Zrinka Cvitešić u četvrtak navečer snimala je holivudski film ‘Lost in London’ redatelja Woodyja Harrelsona, a za RTL je progovorila kakvo joj je to bilo iskustvo te kako je uopće došlo do suradnje.

“Suradnja uvijek počinje na sličan način. Casting direktor nazove tvoju agenciju i preko agenta pozove na audiciju, svojom ili režiserovom željom. Tako je bilo i sada. Shaheen Baig je, inače, jedan od mojih najdražih casting direktora s kojima sam radila. Ipak, sam odabir glumaca napravili su Woody i Owen Wilson“, rekla je glumica za RTL.

Priznala je da nije dvojila ni trenutka hoće li prihvatiti ulogu. “Jedino što sam znala je da želim biti dio tog, dio ekipe koja će ispisati neku novu stranicu u povijesti filma”, rekla je Zrinka. Za svog redatelja ima samo riječi hvale.

“Ono što je najbitnije – divan je prema ljudima. Jako me podsjeća na mog Branka Ivandu u tome, ono što je najvažnije je da se ljudi koji zajedno rade vole. I samo to mu je zapravo bitno… Ljubav i veselje. Iz mog dosadašnjeg iskustva uvijek su najveći glumci i režiseri najjednostavniji ljudi. Tako je i u Woodyjevom slučaju. Iako nije lako kad ti je režiser i tvoj jedini partner. Jer se želiš požaliti koji put partneru na režisera i obrnuto (smijeh). Najdraži dio svakako je bio zajedničko stvaranje scenarija jedan na jedan. Već dugo nisam imala takvu potporu i pohvalu od kompletne ekipe ispred i iza kamere kao u ovom projektu. Na tome sam svakako najviše zahvalna”, priznala je Zrinka.

Zrinka u filmu igra Sue Ann, djevojku koju Woody upoznaje na putu kroz jednu noć.

“Pomalo je neobična i nesvakidašnja, ali ne, nije nikakva čarobnica. Samo osoba koja je na višoj duhovnoj razini od većine drugih ljudi, recimo to tako. I Woodyjeva želja je bila da se u filmu zovem Zrinka”, otkrila je Cvitešićeva, koju su u London došli podržati i njezini prijatelji.

“Neki su prijatelji došli do Londona, neki su letjeli u New York. Najbolje što sam čula, u kinu na Piccadyliju kad sam se pojavila na platnu, petero ljudi se diglo i počelo vrištati: “She is ours, she is from Croatia!” Ne, nisu bili moji frendovi. To je, moram priznati, nešto na što budeš najponosniji”, rekla je Zrinka.