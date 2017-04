ZNATE BAJAGIN HIT ‘442 DO BEOGRADA’? Godinama pjevušimo poznate stihove, ali tek je sada otkriveno njihovo značenje

Znate li što znači Bajagina pjesma ‘442 do Beograda’? Glazbenik je konačno otkrio pravo značenje tih kilometara.

Glazbenik Momčilo Bajagić Bajaga 1986. godine snimio je pjesmu ‘442 do Beograda’ za album ‘Jahači magle’, a ona je godinama izazivala različita tumačenja.

Tako su postojale teorije da naslov pjesme označava udaljenost između Beograda i Skoplja, ali i da se brojka odnosi na kilometre između Beograda i Zagreba. Treći pak tvrde da naziv pjesme ima veze s lokomotivama i vlakovima.

Većina se ipak priklonila prvom shvaćanju jer je približna udaljenost između Beograda i Skoplja oko 442 kilometra, dok udaljenost između Zagreba i Beograda iznosi oko 390 kilometara.

A sada je sam Bajaga konačno progovorio.

“Broj 442 ne odnosi se ni na kakvu konkretnu udaljenost i tu ne postoji nikakva simbolika. Istina je da je približna kilometraža do Skoplja ili do Sarajeva, ali to mi nije bilo u glavi kada sam se odlučio za taj broj. Uzeo sam ga jer sam želio navesti neku veću destinaciju, a ne 20 kilometara, a ovaj broj se savršeno rimovao”, rekao je Bajaga, prenosi Blic.