ZLATKO PEJAKOVIĆ IZJAVOM UZNEMIRIO KOLEGE: ‘Oliver nije legenda jer on ne radi za publiku, ja ne volim to što radi’

U emisiji IN magazin gostovali su Zlatko Pejaković, Mia Begović, Sandi Cenov i Danijel Popović, a kada se poteglo pitanje o Oliveru Dragojeviću, Pejaković je upitao: ‘Po čemu je on legenda?’.

Mia Begović odgovorila mu je: ‘Treba i postati i opstati i imati kontinuitet. To cijenim u svakom poslu. On je kvaliteta i ima x faktor’, no to nije uvjerilo Pejakovića. Odgovorio joj je: ‘On ne može biti legenda. On radi svoj posao i dobro ga radi. Legende su oni koji su imali puno ljudi iza sebe, koji su puno ljudi odgojili. Ja ne volim to što on radi, jer on ne radi za publiku. Ne može nitko kod nas biti legenda’.

Nakon toga povela se rasprava može li netko biti legenda ako se njegova glazba sluša samo unutar granica Hrvatske jer Pejaković misli da to nije moguće. Niti sebe ne smatra legendom, ali misli da njegovu glazbu ljudi razumiju dok Oliverovu ne te da ne radi zbog publike: ‘Nemojte se ljutiti ali uvijek postoje stvari koje netko razumije, a netko ne. On je legenda samo zato jer je malo manje nerazumljiviji. Ja sebe ne stavljam u kategoriju legendi. Ja se još uvijek grčevito borim za svoju popularnost’.



Nakon što je Sandi ispričao priču iz svoje mladosti zbog koje smatra da je Oliver legenda, a Danijel Popović spomenuo izreku: ‘Da je ljubomora vatra, gorjela bi cijela Hrvatska’, činilo se da se Pejaković možda predomislio.

Pejaković se pokušao izvući riječima: ‘Ja sam postigao što sam htio. Oliver je moj prijatelj i ja ga volim. Ja sam sve ovo rekao da vidite kako je to kada se netko dira u njegovu slavu’, a je li to stvarno mislio pokušajte dokučiti sami. Razgovor možete pogledati OVDJE.