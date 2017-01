ŽIVOTNA DRAMA SLAVNE GLAZBENICE: Pred bankrotom i u teškom zdravstvenom stanju dobila novu milijunsku tužbu

Slavna glazbenica našla se u velikim financijskim problemima, a sada je dobila i novu tužbu.

Strani mediji raspisali su se o legendarnoj Cher koja navodno boluje od smrtonosne bolesti koju izaziva virus Epstein-Barr, kojim se zarazila još tijekom osamdesetih godina. Sada su se pojavila izvješća da 70-godišnjoj pjevačici otkazuju organi, a zbog stanja u kojem se nalazi navodno je već i financijski osigurala svoje najmilije.

No, njezin mir sada je narušila tužba prema kojoj je optužena za prijevaru od pet milijuna dolara, piše Radar Online.



“Cher je izvan sebe. Ovo bi mogla biti njezina posljednja bitka”, rekao je izvor.

Riječ je o tužbi umjetnika Moshika Nadava, koji tvrdi da je profitirala na temelju njegovog rada i izuma koji je on kreirao i zaštitio još 2011. godine. U pitanju je sporni font naziva ‘Paris’, koji koriste njegovi klijenti poput Voguea i Estéea Laudera, a on tvrdi da je pjevačica na svom albumu ‘Closer to the Truth’ imala dva logotipa sa slovima koja su gotovo identična onima koja su Nadavov zaštitni znak.

Spomenuti album prodan je u 500 tisuća primjeraka, a Nadav kaže da je na temelju njegova dizajna zaradila milijune. Ovo slavnoj glazbenici nikako nije trebalo, budući da je već sad u velikim financijskim gubitcima.

“Izgubila je milijune na loše investicije”, tvrdi izvor i otkriva da je glazbenica u takvoj financijskoj krizi da nije sigurna ni hoće li imati dovoljno novca za vlastiti sprovod.

“To je stvarno tužno”, zaključuje.