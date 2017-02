ZGROŽENI BOSANSKOHERCEGOVAČKI GLAZBENIK: ‘Ne volim grudnjake na pozornici, to su za mene prostitutke’

Poznati glazbenik otkrio je što misli o čestom potezu obožavateljica.

Poznati glazbenik Hari Varešanović, poznatiji kao frontmen benda Hari Mata Hari, ima dug staž na glazbenoj sceni, a i dan danas žene mu na njegovim koncertima nastoje prići na sve moguće načine.

Neke su mu bacale cvijeće, plišane igračke, a neke i donje rublje samo kako bi privukle pjevačevu pažnju, no on je otkrio da mu ovo zadnje ne odgovara.

“Kad mi netko baci grudnjak na pozornicu, to mi je kao prostitutka, meni se to ne sviđa, jeftino mi je. No kad mi netko iz publike pošalje neki osmijeh, e to mi govori nešto i nahrani moj ego”, rekao je pjevač za srpski ‘Ekskluziv’.



Ipak, priznao je da mu imponira što je ženama privlačan i u 57. godini.