ŽESTOKI OBRAČUN OBITELJI POKOJNOG KEMALA MONTENA I JUSIĆEVIH: ‘Nabijem vas na k***c klošari i lopovi’

“Smišljeno i podlo iskoristili ste smrt mog dede u svrhu svoje promocije” optužila je unuka Kemala Montena Paulu i Đelu Jusića mlađeg, dok je Kemalov sin bio puno oštriji. Jusići su, pak, Kemalovoj kćeri Adrijani psovali “mater nezahvalnu”.

Obitelj pokojnog glazbenika Kemala Montena na društvenoj je mreži iznijela niz optužbi na račun organizatora zagrebačkih koncerata “Prijatelji i Kemo”. Paulu i Đelu Jusića mlađeg prozvali su da na račun Kemina imena žele samo vlastitu promociju. Svađa je kulminirala psovanjem majke Kemalovoj kćeri s jedne strane, te prijetnjama i vrijeđanjem Jusića s druge strane.

A sve je počelo jednom rečenicom u intervuju poslije koncerta Kemo i prijatelji…

KĆI KEMALA MONTENA OTVORILA DUŠU: ‘Slušam njegove pjesme u taksiju, u trgovini… Čini mi se kao da je tu’



Nakon drugog zagrebačkog koncerta Kemo i prijatelji, Kemalova kćer Adrijana za jedan BiH medij, koji ju je pitao o istom takvom koncertu u Sarajevu, rekla da će koncerta u Sarajevu biti ali ne zna se kada, da će to biti nešto veće i da Kemo nikad nije volio da se nešto “smrljavi”.

To je prilično pogodilo organizatore koncerta, Paulu i Đelu Jusića (mlađeg). Toliko da je Adriani poslao privatno pismo.

‘Vrijeme da udarim šakom i kažem dosta’

“Nakon što sam (odnosno smo) u zadnje dvije godine bezbroj puta okrenuli glavu i prešutili udarce ispod pojasa, sve pod izgovorom: ma nisu oni tako mislili, krivo su ih citirali, nisu razmišljali, bubnuli su glupost… žao mi je da si me ipak uspjela isprovocirati i prisiliti da odgovorim, udarim šakom od stol i kažem: dosta je bilo!!!” počinje poduže pismo, kojeg je Kemalova unuka Lora kasnije objavila.

Đelo Jusić potom nabraja kako su oni sredili da Croatia Records plati troškove sahrane i ispraćaja, kako su sredili grobno mjesto, pa čak i spomenik te osnovali udrugu Kemal Monteno “no za koju godišnje plaćamo samo za obavezno knjigovodstvo oko 1000 eura svojih novaca, koja bi vam svojim radom osigurala nekakve dodatne prihode. U prvoj godini vam je ta Udruga na račun isplatila (čitaj: poklonila) sa porezima cca 150.000,00 kuna za prošlogodišnji koncert”. Nabrojio je i koliko su se naradili oko koncetra te koliko su novaca potrošili na organizaciju.

‘Ljudi su došli na koncert zbog nas’

“U drugi koncert smo krenuli jer imamo moralnu obavezu prema izvođačima koji su nam se (ne vama, nego nama) odazvali jer smo prije svega prijatelji… Znam da će vas ovo zaboljeti, ali bit ću ti iskren da jako puno izvođača ima jako, jako loše mišljenje o vama i da su nam rekli da dolaze na koncert isključivo radi nas. Također su nas svi sa čuđenjem pitali zašto uopće prihod od koncerta ide vama? Za prvu godinu im je to bilo ok, ali sad im nikako nije jasno. Tek toliko da znaš sa kojim se sve problemima nosimo.”

Pi*ka ti materina bezobrazna i nezahvalna!

Nadalje piše o troškovima organizacije koncerata u Lisinskom te kako se oko njih požalio i Đaniju Montenu. “Rekao sam da ćemo maksimalno biti racionalni da vam od koncerta ostane 4 hiljade eura, dobio sam od njega odgovor: ‘Ma boli me k*rac za 4.000 eura, ja to dobijem za jednu reklamu od 20 sekundi…’

E to boli, vjeruj mi jako!” piše dodajući kako ih dvije godine nagovaraju da naprave i koncert u Sarajevu.

“Nas su zvali da organiziramo koncert i iz grada Sarajeva, i iz kantona, i sa televizije Hayat, i sa Federalne televizije… a onda danas pročitam tvoj intervju: «…a ja sam rekla, kada bude to trebalo, to će praviti Kemin prijatelj, menadžer Gane Pecikoza. To će biti nešto veće nego u Zagrebu, ali treba vrijeme i to treba uraditi lijepo. Kemo nije volio nešto što se smrlja.” piše i nastavlja: Sad ti mogu od srca iz dubine duše reći: Adriana, pi*ka ti materina bezobrazna i nezahvalna!

Obitelji prijetili medijima

Potom ponovo piše o novcima ali i o tome kako njih Kemalovi prijatelji ne vole.

“Koliko smo samo imali zajedničkih prijatelja Kemo i mi, a niti jedan više ne želi čuti za vas i ne javlja vam se, a nama su govorili cijelo vrijeme da smo budale. Nije li to znakovito?

Ovo sam pismo sad napisao tebi, a ako još negdje u medijima vidim slično omalovažavanje i ponižavanje nas kao ljudi, nas kao Kemovih prijatelja i nas kao organizatora ili našeg koncerta, napisati ću otvoreno pismo sa svim ovim činjenicama potkrijepljeno svom dokumentacijom svim medijima u cijeloj regiji.”

Baš vam hvala, bez vas nitko nije čuo za Kemala

Potom je u jednako oštrom odgovoru reagirala Kemalova unuka Lora. U prvom dijelu posta sarkastično se zahvaljuje (“Hvala vam sto ste sredili da Croatia Records stane iza troskova ispraćaja, osigurali sve najbolje stvarno hvala velika jer bez vas je to sve bilo nemoguce ipak vi ste jako bitni ljudi i lijepo je sto ste se zauzeli za Kemu jer za njega to niko ne bi uradi, slabo su njega ljudi znali tek kad ste vi dosli oni su iz postovanja prema vama to učinili”)

Mi smo rekli ne, ali predsjednik udruge…

“Osnovali ste Udrugu Kemal Monteno s ciljem zastite lika i djela Kemala Montena dok već skoro godinu dana gledam kako zloupotrebljavate isti taj lik i djelo… Što se tiče vaših troškova oko osnivanja udruge jel vam neko rekao da si ne uzmete te silne pare koje ste nesebično potrošili? Jesmo li mi vas zvali i molili da osnujete udrugu? Jesmo li mi rekli da se pravi drugi koncert u Zagrebu ili smo rekli pa možda je previše svake godine, ali ne, predsjednik udruge je rekao bit će koncert” Objašnjava kako je cijela obitelj hvalila koncert u intervjuima.

” Prije i poslije koncerta Branka i Adriana su dale koji intervju, naprimjer Branka je poslije koncerta za CMC dala izjavu da je bilo divno, kako je mogla to reci mi smo bas bezobrazni i nezahvalni. Adriana je dala intervju gdje je izjavila da ce koncert u Sarajevu biti ali ne zna se kada, da ce to biti nesto vece, znaci vece mozda veca sala ili tako nesto, i rekla je da Kemu nikad nije volio da se nesto smrljavi nego da bude kako treba misleci da ne zelimo da zurimo da ce biti kad bude i da mi nista ne forsiramo gdje su se Paula i Djelo nasli uvrijedjeni iako je u istom clanku bio i Adrianin komentar o koncertu u Zagrebu da je bilo divno, emotivno..”

Koristite ime mog dede

“Sada sam 100% sigurna da ideja za udrugu postoji od onog dana kada smo izgubili Kemu, tako ste smisljeno i podlo iskoristili njegovu smrt u svrhu svoje promocije. Nikad se niste nigdje pojavili da vam glavna tema nije bio Kemo, naravno jer je to jedini nacin da dobijete mrvicu medijske paznje bez toga ni danas se ne bi culo vase ime nigdje, iako i uz sav taj trud jos uvijek se niste progurali i ostvarili svoj san da budete pravo poznati. Sram vas bilo za sve sto šte izgovorili i za ovo što već godinu dana koristite ime mog dede kojeg sam voljela najviše na svijetu da se promovirate ”

Još oštriji je bio Kemalov sin Đani

“Nabijem vas na ku**c klošari i lopovi. Tko ste vi, nitko vas ne zna jer ste propali muzičari. Na sudu ćemo rješavati ovo. Ostavit ćete se mog prezimena… To zapamtite!”

Sada je za Novu TV reagirala Paula Jusić-

Na naše ime je bačena ljaga

“Nakon ogromne količine blata koje je bačeno na nas, na naše ime, na naš ugled, nakon javnih optužbi, kleveta, laži i prijetnji od strane članova obitelji Monteno, došlo je vrijeme da se podastre istina jer smatram da javnost ima pravo znati istinu”, rekla je Paula Jusić o skandalu.

“Tom izjavom smo poniženi, stavlja se u pitanje i naše poštenje i naša čast, a tom rečenicom da će to biti puno veći i puno ljepši koncert zapravo je bačena ljaga na sve te izvođače”, komentirala je rečenicu iz intervjua od koje je sve počelo da bi se osvrnula i na psovke i prijetnje Đanija Montene:

“Ta vrsta klevete, optužbe, govora mržnje i prijetnje smrću na kraju, javno… Znamo što nadležne institucije rade kada se to prijavi”. Ističe kako je uplata od 140 tisuća kuna dobiti od dvaju koncerata, u cijelosti je išla na račun obitelji Monteno.

” Tada se, nitko iz obitelji pokojnog glazbenika nije bunio” kaže Paula. Psovanje majke Kemalovoj kćeri ne demantira, ali ističe da je to bilo u privatnom pismu.

Udruga Kemal Monteno, koju su zajednički osnovali cijela obitelj Monteno te bračni par Jusić, ugašena je prije nekoliko mjeseci. Nakon svega ružnog što se dogodilo, suradnju s obitelji pokojnog glazbenika Jusići ne žele nastaviti. “Blato sa svog obraza i svog ugleda moramo skinuti Đelo i ja, jer u tu smo priču ušli i izašli čista obraza i mirne savjesti”, zaključuje Paula.