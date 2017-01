ŽERA BEZ DLAKE NA JEZIKU: ‘Novu vrstu glazbe čine silikoni i golotinja, više ne obraćam pažnju na današnju scenu’

Frontmen Crvene jabuke jedan je od najoštrijih kritičara današnje glazbene scene, a smatra da je za to kriva i televizijska produkcija koja u raznim showovima promovira pogrešne vrijednosti.

Dražen Žerić Žera i njegova Crvena jabuka svojom glazbom godinama zauzimaju sam vrh top lista. I bez obzira na to što se trendovi mijenjaju, njima to uspijeva njegujući vlastiti glazbeni stil.

“Mi danas radimo isto kao što smo radili na početku karijere, po istim pravilima, koja dolaze iz glave i duše, i tako se to treba raditi. Svi bendovi koji su nastajalih tih godina, još traju i rade. To što ne idemo plaho u medije, nije samo naša krivica. Bio sam i nastupao u Dubaiju nekoliko puta, ali što mi treba da se hvalim i govorim: ‘Evo me ovdje, evo me ondje’, rekao je pjevač za Dnevni avaz.

Žera je jedan od onih koji oštro kritiziraju glazbenu scenu, bez dlake na jeziku. Između ostaloga, ne sviđa mu se što danas gotovo svi pjevaju na matricu ili neki drugi lakši način, dok je on još sa šest-sedam godina pjevao uz orkestar.



“Bogami, kada sam ja bio mali, nije bilo toliko glume. Ako loše sviraš klavir u glazbenoj školi, dobiješ po ruci, ako pogriješiš intonaciju, onda te šef orkestra probode očima da ti više ne padne na pamet da pogriješiš. Inače, ta pozitivna strogoća mora postojati svugdje, u sportu, glazbi, novinarstvu…”, smatra Žera.

Ništa bez rada i truda

Za ovakvo stanje na glazbenoj sceni krivi, između ostaloga, i televizijsku produkciju. Smatra kako se ona ne trudi ponuditi nešto originalno, nešto što bi potrajalo.

“Genijalnost je samo sebi genijalna, žalosno je to što mladim ljudima napune glavu da će biti nešto i na kraju ništa od toga. Opet, s druge strane, vjerojatno ima ljudi koji bi mogli nešto napraviti sa svojim karijerama, ali za godinu-dvije nestanu sa scene, ne zna se za njih”, kaže pjevač te objašnjava zašto.

“Takva je ponuda TV produkcije. Inače, kada bismo svaku noć imali Olivera Dragojevića, Indexe, Gibonnija, Prljavo kazalište, onda bi bila druga priča. Zato što to nije tako, imamo novu vrstu glazbe, koju čine silikoni, golotinja i ostalo. Ne bi me čudilo da se u ovakvom sistemu, u kojem za pet mjeseci možeš postati pjevač, pojavi opcija da u tom vremenskom periodu možeš postati i kirurg. To je, valjda, sljedeća faza reality showa, koji čine većinu sadržaja na TV stanicama”, kaže ogorčeni pjevač te dodaje: “Bitno je da se pojavi na sceni i nečim skrene pažnju pa ga, onda, u tom bunilu gledaš, a ne slušaš. Našem društvu je potrebno da shvatimo kako se glazbenik treba baviti dobrom pjesmom, pisac dobrom knjigom… A kako u naš posao trpaju sve što nije pjesma, onda ja više ne obraćam pažnju na današnju glazbenu scenu”, direktan je Žera.

Otkrio je i kako bi se on ponašao da je u žiriju nekog showa.

“Za dobrobit natjecatelja, sve bih to riješio po kratkom postupku. Tko nije za pjevanje ili sviranje, odmah bih ga izbacio, jer za sve to čovjek mora biti sposoban i originalan. Osjećaji i emocije veoma su bitni u ovoj vrsti posla. U žiriju, nažalost, sjede ljudi koji nemaju koncerata i onda sami sebe lažu kada kažu takmičarima: ‘Jao, krasno’, i prodaju im one lažne suze”, kaže Žerić, koji je prošle godine s Crvenom jabukom proslavio 30 godina na sceni.