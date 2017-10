ŽENI SE MNOGIMA NAJZGODNIJI PJEVAČ S ESTRADE: Marko Tolja se odlučio za veliki korak: ‘Vrijeme je da se skrasim’

Cheers mates🍷😉 #markotolja #cheers #blacktux #blacktuxedo #wine #cigars #cubancigar #enjoyinglife #menfashion #manfashion #gentleman #gentlemanstyle #gentlemen #gentlemenstyle #blackandwhite #hedonism

A post shared by Marko Tolja (@marko.tolja) on Oct 19, 2017 at 10:07am PDT