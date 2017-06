ŽENA, MAJKA, KUPAČICA: ‘Mislim da imam jedno osam kilograma viška, ali prestala sam se time opterećivati’

Bivša pjevačica E.T-ja, danas uspješna PR stučnjakinja Lana Klingor Mihić uživa na kratkom godišnjem odmoru uz svoju obitelj koji provodi zaigrano uz svoje klinceze.

Lana Klingor Mihić zna kako privući pažnju! To je uspješno radila još kao pjevačica nekadašnje popularne grupe E.T, a to radi i danas kada je ponosna majka i vlasnica uspješne PR agencije Klinka.

ZAŠTO PUŠKA? Lana Klingor objavila svoju fotku staru 16 godina i iznenadila obožavatelje

Na svom Instagramu objavila je fotografiju u trendi jednodijelnom kostimu s porukom “Body Goals”, a njeni prijatelji su je odmah obasipali komplimentima.



#bodygoals #dontcare 🍸🦋🐳🏖 A post shared by Lana Klingor Mihić (@lanatheklingor) on Jun 19, 2017 at 5:26am PDT

‘Konačno neka prirodna i normalna ženica na Instagramu’, glasi jedan od komentara.

Nije nam bilo teško. Nazvali smo Lanu, kako bih joj i sami udjelili kompliment.

‘Mislim da imam još nekih osam kilograma viška, ali prestala sam se time opterećivati. Dane provodimo zaigrani. Zapravo je dosta kaotično i ne stignemo se odmarati, ali na to smo se već naviknuli. Bitno nam je da svi uživamo’, rekla nam je Lana koja se za nekoliko dana vraća u zahtjevni poslovni ritam, a prvi na redu je uspješni Street Food Festival u Puli.