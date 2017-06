ZEMLJO, OTVORI SE: Ellen DeGeneres uhvatila ženu iz publike kako krade i posramila je pred cijelim svijetom

Slavna voditeljica je pripremila kradljivici show koji će zapamtiti za cijeli život.

Nedavnu epizodu emisije The Ellen Show jedna će žena iz publike zapamtiti za sva vremena i to po sramoti koju je doživjela pred kamerama. Voditeljica Ellen DeGeneres ženu je javno osramotila i to zato što je krala u studiju.

‘OČAJNO JE NESRETNA’: Ellen DeGeneres je slava pretvorila u ‘čudovište’: Rastaje se od partnerice

Ellen je za publiku pripremila poklončiće kao uspomenu na sudjelovanju u emisiji, no naglasila je da svatko može uzeti samo jednu stvar. Kako bi vidjela što će se dogoditi, postavila je kameru.



I dok su svi bili pošteni, dvije su žene željele zaobići pravila. Jedna je željela uzeti i kapu i majicu, no na kraju je uzela samo majicu, a za kapu je rekla da će je kupiti. Ellen joj je zbog iskrenosti poklonila i kapu.

Druga je, pak, pokupila sve što je stigla, a imala je i pomagačicu. Žena po imenu Nancy je u nekoliko navrata dolazila do stola s poklonima i uzimala ih.

Ellen ju je odlučila posramiti pa je u emisiji pokazala snimku. Nancy se pokušala izvući riječima da “njena sestra nije mogla doći” pa je zato uzela više stvari, na što joj je voditeljica rekla da “mnogima sestra nije mogla doći”, aludirajući na to da je samo ona krala.

“Znam da je ovo sramotno, ali neka ti bude lekcija”, rekla je DeGeneres i pozvala Nancy da sjedne na stolicu srama pred čitavom publikom.