ZDRAVKO ČOLIĆ O TOME KAKO JE IZGUBIO NEVINOST: Fatalna je bila jedna čobanica na livadi

Zdravko Čolić bio je najveća glazbena zvijezda bivše Juge, no nekim čudom je uspio sačuvati svoj privatni život od javnosti.

U nedavnom razgovoru za portal hercegovina.info ipak se povjerio o svojem intimnom životu i ispričao kako je izgubio nevinost: ‘Prvi seks sam doživio s jednom čobanicom na livadi. Nisam ja džabe Bosanac! Okolo je bio neki kamenjar, u blizini rječica, čista idila. Tim seoskim djevojkama koje su čuvale ovce, kao dijete iz grada bio sam jako simpatičan. Meni je i prije toga seksualnost visila u zraku. U okolini Mostara postoji mesto Potoci gdje su me više puta “napale” starije djevojke. Jedna od njih, s velikim ‘sikama’ i malom guzom, mnogo mi se dopala: To je bilo nešto stvarno divno i nezaboravno, ali nikako nije došlo do kontakta, ne znam zbog čega: da li što sam otišao dva dana ranije, pa nije uspjela da me obradi kako valja ili je nešto drugo bilo u pitanju, ali tu se ništa nije desilo. Morao sam pričekati čobansku varijantu koja je u suštini za mene potpuno normalna i uzbudljiva kao i pastirski rock’.