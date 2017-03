‘ZARATILE’ SESTRE KARDASHIAN: Svi članovi slavne obitelji urotili se protiv Kim zbog velikog neuspjeha

Gledanost reality showa ‘Keeping Up With the Kardashians’ jako se srozala, a krivac za to je, ako pitate sestre Kardashian, samo jedan. Odnosno jedna.

Gledanost trinaeste sezone reality showa ‘Keeping Up With the Kardashians’ sramotno je mala, a kako pišu američki mediji, slavne sestre Kardashian slažu se da je krivac za to samo jedan – njihova sestra Kim Kardashian.

“Cijela obitelj šizi zbog toga. Ne znaju što će sa sobom i svojim životima ako se show prestane emitirati”, otkrio je izvor iz produkcije showa.

36-godišnja Kim odlučila je staviti promoviranje svog reality showa u drugi plan nakon potresne pljačke u Parizu koja joj se dogodila u listopadu prošle godine, a čini se da joj to najviše zamjera njezina starija sestra Kourtney. Ona je ljuta na Kim jer se cijela obitelj oslanja baš na nju da uspije održati emitiranje showa.

Iako ih je proslavio reality show, sestre Kendall i Kylie Jenner, kao i Khloe Kardashian, ipak imaju i uspješne poslove sastrane te sigurno neće ostati na cesti ako se show otkaže. No Kourtney je u nezavidnoj poziciji.

“Kourtney doista nema nikakav drugi adut u rukavu pa je zato i najviše zabrinuta zbog mogućnosti otkazivanja reality showa”, otkrio je izvor za Radar Online.