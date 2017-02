ŽAO NAM JE, DAME: Sve vaše maštarije o seksu s Bradom Pittom upravo su narušene

Celebrity penisi – znamo da i vas zanima barem jedan.

Celebrity penisi nešto su o čemu se uvijek rado priča, htjeli mi to priznati ili ne. Jesu li premali, preveliki, koje su ih slavne ljepotice sve vidjele, jesu li im se smijali tijekom snimanja scena seksa… Sve su to pitanja koja zanimaju sve one koji prate show business svijet.

Poznate osobe s malim penisima pate od ‘opsjednutosti’ time hoće li sve izgledati i djelovati savršeno, te uvijek nastoje sakriti ‘sramotnu’ tajnu svojih genitalija od očiju javnosti koja uvažava određene standarde o tome kako bi penis trebao izgledati.

PONOS OD 10 CENTIMENTARA Priznao da ima mali penis i ne srami ga se



Neke poznate osobe koje su se našle na ovoj ‘listi malaca’ jednostavno se nisu mogle nositi s takvim medijskim objavama i nastojale su to opovrgnuti na sve moguće načine, dok su neki slavni muškarci opušteno priznali da je to točno i da ih boli briga.

Stoga drage čitateljice, ako ste se ikada ulovile u maštanju o nekom od sljedećih slavnih muškaraca i gužvanju plahti s njima, možda se malo razočarate.

Brad Pitt

Što je savršenstvo? Je li to prekrasna griva Brada Pitta u ‘Legendi o jeseni’? Ili možda njegova čudna bradavica? Ako se pita Juliette Lewis, to zasigurno nije njegov penis. Kad su je jednom pitali o Bradovom ‘malom Bradu’, Juliette (koja je jedno vrijeme hodala s njim) je odgovorila: ‘To nije baš neka… VELIKA stvar, ako me razumijete.”

Terrence Howard

Zvijezda ‘Empirea’ i ‘Hustle and Flow’ bio je primoran otkriti cijelome svijetu da ima mali penis jer je njegova bivša supruga iskoristila taj podatak kao oružje protiv njega na sudu. Howard je priznao da ga je ona ucjenjivala i tražila 2 milijuna dolara od njega jer će u protivnom objaviti njegov ‘mali ku*ac na TV-u’. Da se barem Howard sjetio da je svijet već vidio njegovog ‘mališana’ u filmu ‘Get Rich or Die Tryin’ 2005. godine…

Shia LaBeouf

Zvijezda ‘Transformersa’ i ‘Nimfomanke’ sama je priznala da nema najveći penis. U jednom intervjuu iz 2009. godine, glumac je priznao da je isprobao jedan potez koji je vidio u porniću, ali da njemu jednostavno to nije uspjevalo jer je imao mali penis.

“Sjećam se da sam ispod nje stavio jastuk jer sam to vidio u porno filmu… No onda je ona bila nekako pod čudnim kutom pa nisam mogao ispravno ući u nju. Nisam baš nešto obdaren… A očito je i da to nije bio potez za mene”, priznao je glumac.

Jude Law

Žao nam je, dame, ali tako je. Juda Lawa paparazzi su jednom prilikom snimili bez gaća i prizor nije bio baš nešto… Njegova ‘muškost’ postala je predmetom brojnih rasprava na internetu, a neki su žestoko zagovarali stav da Jude Law nema malog! Nema.

… Ili ipak?

Mick Jagger

Ako imate pokrete kao Jagger… Šteta. Znate da nešto nije skroz u redu kada članovi vašeg planetarno popularnog benda počnu objavljivati slike penisa svojih kolega u svojim autobiografijama. Tako je 2012. godine Keith Richards objavio knjigu ‘Život’ u kojoj je opisao Jaggerovu ‘muškost’: “Marianne Faithfull nije se baš nešto zabavila s njegovim ‘mališanom’. Znam da ima ogromna muda, ali to ne može u potpunosti popuniti onaj drugi nedostatak.”

Eminem

Bez obzira ima li Marshall Mathers mali penis ili pak slonovsku surlu koja mu visi između nogu, žena o čijem je silovanju i ubijanju repao vjerojatno neće pronaći nijedan kompliment za njega. U jednom intervjuu njegova je bivša supruga Kim rekla: “Nije baš obdaren. Ako ćete se ikada seksati s Marshallom, pobrinite se da imate sa sobom i malu plavu pilulu jer u protivnom se nećete baš proslaviti.”

Howard Stern

Možda ima malog, ali Howardu Sternu treba odati priznanje da ima velika muda. On je sam javno obznanio da vjerojatno ima jednog od najmanjih penisa na svijetu. I sad mirno spava.