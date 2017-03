ŽAO NAM JE, DAME, POKVARIT ĆEMO VAM DAN: Ako je ovo bila vaša omiljena pjesma, mogle biste promijeniti mišljenje

Mnoge bi se djevojke mogle razočarati u svog omiljenog pjevača i pjesmu…

Velik broj djevojaka rado je pjevušio ili još uvijek pjevuši popularnu pjesmu ‘You’re Beautiful’ Jamesa Blunta i zamišlja kako upravo ta pjesma svira tijekom njihova prvog plesa na vjenčanju. Mnogi je smatraju najromantičnijom pjesmom, ali sami pjevač sada je svim obožavateljicama uništio snove.

“Svi misle – ajme, on je tako romantičan. Želim da mi ‘You’re Beautiful’ svira na vjenčanju. Ti ljudi su sje***. Ljudi me etiketiraju kao – oh, James Blunt, on je tako romantičan. Zaje***te to, nisam romantičan. ‘You’re Beautiful’ nije neka je*** romantična pjesma. To je pjesma o frajeru koji je toliko napušen i u podzemnoj odmjerava tuđu djevojku dok taj momak ne gleda te bi ga trebalo zatvoriti u zatvor jer je zapravo neka vrsta perverznjaka”, objasnio je pjevač, piše Huffington Post.



Eto, žao nam je.