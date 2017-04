‘ŽAO MI JE, NEMA TAMO PERSPEKTIVE’: Nakon Tatjane Jurić i njezin kolega Dean Pelić dao otkaz na HRT-u

I tako. Uvijek ista priča. Pazim šta jedem cijeli dan. Ujutro zobem žitarice pa jaja, pa jogurt, pa nemoj kruh, pa nemoj obično mlijeko nego zobeno, pa daj čistu piletinu na malo kokosovog ulja, pa daj brokulu na kratkoj pari, pa daj običnu tunu bez ulja, pa daj posni sir sa što manje masti, pa daj limun i toplu vodu…. I onda padne mrak i dodje večera. Pa daj čokolino s puno mlijeka. Običnog. Masnog. Pa daj gris s kakaom. I opet s mlijekom. Običnim. Najmasnijim. Pa daj onu milku s m&msima skrivenu iza pašte s kraja ormarića. Pa daj gumene bombone sa šećerom. Pa daj komad torte koju ne jedem cijeli dan jer pazim šta jedem. Pa daj onaj kroasan s čokoladom koji ne jedem od jutra. Jer nije od brokule, žitarica i posnog. Jer pazim šta jedem. Cijeli dan. Odnosno samo dok je dana. Kad padne noć, ja si ne mogu pomoć. 😩😬 . Hello Kitty mi je na glavi. Znam. Nije moja. Sama mi je dosla na glavu. . #deanpelic #malemodel #tvhost #menstyle #mensfashion #hellokitty

A post shared by DEAN PELIC (@deanpelic) on Feb 20, 2017 at 11:16am PST