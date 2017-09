ŽANAMARI ZAPALILA INSTAGRAM U ČIPKASTOM GRUDNJAKU: ‘Ovo je iživljavanje nad napaćenim muškim narodom’

#lightupyourmagic ☀️#tajnajeuljubavi #outfit by @fashionnova #fashionnova #novababe Use the code ZANAMARI and get 15% off everything at www.fashionnova.com . . #fashion #style #ootd #musicianlife #lifestyleblogger #fashionblogger #artist #ambassador #fitbody #fitnessmotivation #crostagram #collaboration 📸 by @joshuamacks

A post shared by Žanamari Perčić (@zanamari) on Sep 15, 2017 at 11:11am PDT