Ovu sam jaknu 'ukrala' od #queenb @beyonce 😍 Kad sam je vidjela na njoj nisam mogla odoljeti da ju ne naručim… Ljubav na prvi pogled ❤️ #ootd @mistressrocks #mistressrocks #camojacket #oversizedjacket #thighhighboots @asos 📸 by @joshuamacks

A post shared by Žanamari Perčić (@zanamari) on Nov 23, 2017 at 8:50am PST