ŽANAMARI U GLAMUROZNOM IZDANJU POKAZALA BUJNI DEKOLTE: Pozirala u kupaoni i uskladila boju haljine s pločicama

Away from the crowd… Sometimes ‘I need to powder my nose’ just means ‘Give me a break!’ #secret #hidingplace #ladiesroom @grand_hotel_slavia #blacksequindress #ootd @gau_moreno #interiordesign #gold #goldensink #blacktiles #luxuryhotel #luxurylife #luxury #musicianlife #zanamari #zivotjelijep #friday #ff #fridaymood #thankgoditsfriday #potd #qotd #inspo #style #fashion #glam #pinup #vintage #oldhollywood Photo by @joshuamacks

A post shared by Žanamari Perčić (@zanamari) on Jan 5, 2018 at 3:31am PST