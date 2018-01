ŽANAMARI U BIJELOM IZDANJU POKAZALA ZAŠTO JE ŽIVOT LIJEP: Malo balona može uljepšati svačiji dan

LINK IN BIO explains it. 🎈Grey brings me luck so I’m wearing it again 🎈Hvala ljudi što volite moju novu pjesmu ‘Život je lijep’ 🎈Totalno ste me oduševili količinom lijepih komentara i poruka i zbog vas sam već danima zarazno dobro raspoložena! Širite ljubav i dalje i share-ajte link na spotić. Vi ste moj najglasniji ‘dobar glas’ i najbolji medij od svih. Portali i telka vam nisu ravni! I Love You and deeply appreciate when you’re loving me back. Ljubim 😘❤️ #zivotjelijep #newsong #musicvideo #linkinbio #youtube #zanamarimusic #outnow #singersongwriter #artist #happy #ootd #outfit #fashionnova #novababe #sunglasses #andapogled #forartssake #sockboots #simmishoes 📸 by @joshuamacks

A post shared by Žanamari Perčić (@zanamari) on Jan 21, 2018 at 3:16am PST