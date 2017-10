ŽANAMARI SE IZJADALA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Život nije sav bajan kako se čini na Instagramu

Upozorenje: Slijedi jedan iskreni opis! A zove se 'There are NO bad days on Instagram'. Instagram životi su tako savršeni. Svi putuju, piju šampanjce, jedu doručke u krevetu, dobivaju poklone, dijele pozitivne citate o snazi, hrabrosti, svemogućnosti, našminkani su, naspavani, imaju svo vrijeme na ovom svijetu za sebe…itd…itd… Nije teško gledajući instagram poželjeti takav život, i pasti u depru jer 'tvoj' nije takav. E pa, prijatelju, nije ni moj. Ima dana kad me boli glava i još mnogo toga boli iz nejasnih razloga, vjerojatno zato što tri godine nisam spavala kako treba, i što svaki dan trošim do zadnje sekunde, kuhajuci 200obroka koje Gabi vjerojatno nece pojesti, ili pripremajuci ih unaprijed, ako slučajno taj dan imam neko snimanje. Ibuprofen 600mg i velika doza kofeina su sva tri moja 'zdrava' obroka… mislim da sam par puta objavila svoj rucak na instagramu, e taj dan sam si ga stvarno i pojela, ovo izmedju, ne bas. Teretana? Koja teretana! Stalno na poklon dobijam tajice jer ih obožavam. Nosim ih po kuci pa napravim tu i tamo koju vježbu maštajući da ću jednog dana opet s mužem u teretanu. Kad smo se upoznali to je bio naš 'thing'. Išli smo zajedno i svaki dan. To mi fali više od ikakvog izlaska. Dalje, ovako kad dodjem u Zagreb obaviti nešto, imam ludu sreću da imamo 'tetu Klaudiju' koja nam uvijek sačuva stan, al' sačuva i Gabi kad želimo napraviti lijepu fotku za instagram… Na ovoj fotki, Gabi je s tetom Klaudijom na balkonu, prema kojem ja gledam konstantno, zato me Maki nije niti mogao fotkati iz anfasa. Ovaj divni šampanjac koji nas je dočekao naravno da nisam niti otvorila, morala sam juriti na drugo snimanje. Imala sam gablec na snimanju kasnije al tek nakon jedno pet sati snimanja. Došla sam do prve zdjele i u prvoj rundi nisam ni znala što jedem, tek kad sam došla po još svijest mi se pomalo počela vraćati… Uglavnom sve na kraju završi dobro i stignem obaviti sve… I svoj posao i biti mama… Na koncu konca kako život može biti loš kad imaš najdivnije dijete, muža kojeg voliš, obitelj koja je tu za tebe… Ne znam jesam li spomenula svoju prijateljicu Louise koja nam je došla pomoći s Gabi na dva dana… nastavak u komentaru 👇🏼

