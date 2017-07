ŽANAMARI POČASTILA FANOVE POGLEDOM NA SVOJU SEKSI GUZU: ‘Samo nemoj da te onaj šišmiš Šimleša vidi’

Afterwork pool sunbathing 😎 *Remember to put on your sunscreen and protect your tattoos 😘 I use #tattoonanoshock by #luxfactor @lux_factor_hrvatska and I love it! Get yours at www.lux-factor.com 📸by @joshuamacks #tattoo #tattoocare #skincare #summerincroatia #sunkissed #beachready #beachbody #pooltime #tattooaddict #tattoosofinstagram #inkedgirls #pamperyourself #skincare #beautytrends #beautyblog #instagood #ootd #swimsuit #fitbody #fitness #babygotback 😜

A post shared by Žanamari Perčić (@zanamari) on Jul 10, 2017 at 10:02am PDT