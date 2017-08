ŽANAMARI PLIJENILA PAŽNJU NA ZRĆU: Nitko joj nije mogao odoljeti u uskoj haljini boje čokolade

❤️ Romance & Party ⭐️ 👉🏼 #couplegoals #celebrating #newsingle #success at @aquariuszrce with @steveangello #zanamari #joshuamacks #newmusic #pinacolada #crostagram #party #house #aquariuszrce 🔥 *even my dress is called 'Stupid In Love Dress' 👉🏼 Buy it on @fashionnova with my 15% off code ZANAMARI #stupidinlovedress #collaboration #ambassador #novababe #fashionnovababe #chocolatedress #ootd 📸👉🏼 @damjan_de

A post shared by Žanamari Perčić (@zanamari) on Aug 4, 2017 at 5:13am PDT