ŽANAMARI PERČIĆ POŠTENO OPRALA DUŠEBRIŽNIKE: ‘Govorili su mi da imam debele noge, a sada ne izlazim iz minice’

Dugo su me mnogi uvjeravali da imam debele noge, neki direktno, neki indirektno, neki iza leđa… trebalo mi je skoro desetljeće da shvatim da je apsolutno nebitno što misle ili govore dežurni 'kritičari', jer kad sam malo bolje pogledala kako izgledaju upravo te osobe koje me kritiziraju bilo mi je jasno i zašto me žele obući do grla i zašto im smetaju moje noge. Sad u 36toj godini ne izlazim iz minice i osjećam se bolje nego ikad. A dušebrižnicima koji ne vole vidjeti komad noge na ženi koja nije anoreksična, poručujem da će se nagledati još mojih mini izdanja. Dok god moje noge mogu hodati, dok god me služe, voljet cu ih i pokazivati kad poželim. Cure moje, volite sebe, obline su UVIJEK in & DON'T LET ANYBODY HOLD YOU DOWN!

