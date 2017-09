ŽANAMARI OBUKLA HALJINU KOJA LIJEČI SVE TRZAVICE U VEZI: Ako je vjerovati spotu, ova krpica ima čarobne moći

Povodom PREMIJERE koja se dogadja upravo SADA evo jedan #behindthescenes selfi u ovoj prekul @gau_moreno haljinici… Na snimanju spota je bilo i suza i smijeha i #nomakeup scena. Htjela sam da me vidite kakva jesam, da osjetite moju vibru i emociju ove pjesme. Ljubav nekad i boli. It ain't all sparkle and shine! Zato mi curke imamo haljinice koje sjaje. Da nas podignu kad padnemo i podsjete nas na to koliko sjaja nosimo u sebi bez obzira koliko ponekad iznutra patimo i venemo za ljubav. #lightupyourmagic #tajnajeuljubavi #zanamari #joshuamacks #LICEMJERI #novispot #premijera #youtube #zanamarimusic #sparkledress #ootd LINK IN BIO!

