ŽANAMARI OBJAVILA POSLJEDNJU FOTKU SVOJEG ‘DJEVIČANSKOG BOKA’: Odlazi na tetoviranje pa će ga pošarati

Skupila sam svoj 'stash' Lux kremica za tetovaže 'Tattoo Nano Shock', sad još samo moram skupiti hrabrosti za ovu subotu! Termin je dogovoren i ovo je mozda zadnji put da vidite moj lijevi bok u ovako 'virgin skin' izdanju 😲 Tetovaža će biti velika i raditi ću je u dvije faze… Al' da se bojim, bojim se… Kao i prvi put… Al' na kraju sam bila prezadovoljna i dan danas volim svoje krilo na leđima i njegovo značenje. Novu tetovažu posvećujem svojoj predivnoj obitelji, predstavljati će naš sretan brak, i našu malu ljubav koju je naša ljubav stvorila… ❤️ Jedva čekam! #samohrabro #newtattoo #soon #tattoo #backpiece #hiptattoo #tattoocare #motivation #inked #curves www.lux-factor.com 📸 by @joshuamacks

A post shared by Žanamari Perčić (@zanamari) on Oct 10, 2017 at 3:40am PDT