ŽANAMARI IZBACILA GUZU U KOŽNOM MINJAKU: U ovako opakom izdanju je još sigurno niste vidjeli

Keep calm and leave the freaking out to me. #sunday #myspecialty #climbinginheels *finding cool places to shoot pics & videos requires effort & curiosity 🤷🏻‍♀️☕️Good morning to you, too! #ootd #leatherskirt #fashionnova #novababe #climbing #outfit #inspo

A post shared by Žanamari Perčić (@zanamari) on Feb 4, 2018 at 3:40am PST