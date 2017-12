ŽANAMARI GRIZE SAVJEST ZBOG GOLOTINJE: ‘Možda nije najprikladniji dekolte za Badnjak, ali imam ispriku!’

Možda ne najprikladniji dekolte za Badnjak, ali imam ispriku! Snimanje spota – Dan 2.! Al’ zato ću navečer prigrliti sve čari dočekivanja Božića 😁 Želim vam svima divne blagdane uz obitelj, puno zdravlja, ljubavi i finih kolača… A i naravno dobar party tko Božić slavi izlaskom kao ja nekad 💪🏼 I molim vas zaboravite na petarde i slične primitivne i opasne načine slavljenja Isusa. To nije kul i nejasno mi je zasto to nije kažnjivo onako na najgore! Ne znam hrvatski zakon ali u UK npr te baš pošteno kazne ako te ulove s tim. Nekako nemam osjećaj da je tako kod nas jer se od samih zvukova koje cujem od jutra do mraka ispred vlastite kuce bojim izaći van za Božić. Sjećam se da sam se kao dijete upravo zbog toga bojala ići na polnoćku i nakon što sam doživjela da mi je petarda skoro eksplodirala ispod suknje, rekla sam mami – ja više ne idem! Dok god se takva ekipa ne bude mogla ukrotiti barem zakonom ja ću slaviti u četiri zida! #xmaseve #workingearly #tan #nails by @beauty.centar.selfie #styling #pants by @buba_bu_design #necklace by @ivana_nakit_sibenik #hair #makeup by me #videoshoot #location @grand_hotel_slavia #baskavoda #croatiafulloflife Više o snimanju u reportaži našeg dragog @davorgaric uskoro na @inmagazinnovatv @novatv_

