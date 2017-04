UPS, ZAMALO JOJ SVE POISPADALO: Seksi haljina jedva izdržala bujne grudi Lidije Bačić, fanovi u ekstazi

Lidijin poučak Br.1 : Haljina na tijelu mora biti KAO SALIVENA 😂 #novisingl #zadesetakdana #uskorospot

A post shared by LIDIJA BAČIĆ🇭🇷Croatian singer🎤 (@lidijabacic_lile) on Apr 9, 2017 at 4:47am PDT